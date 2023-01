Oscars 2023 : le record établi par les nominations

in

Oscars 2023

Ce matin, l’Académie a annoncé tous ceux qui concourront dans les 24 catégories le 12 mars.

© IMDbJean Williams.

Avec Pas de nouvelles au front comme la surprise et un gagnant potentiel du meilleur film international avec lequel Netflix rêve également de briser la malédiction et de remporter pour la première fois une statuette du meilleur film, les nominés pour les Oscars 2023. Là, il y avait une marque particulière.

Comme chaque année, une fois les nominés des 24 catégories annoncés, des études statistiques commencent à rendre compte des records établis. A cette occasion, il y avait une nouvelle marque qui lui avait jean williamsle célèbre compositeur, comme l’un des protagonistes.

Sur le point d’avoir 91 ans (il reste 15 jours), jean williams il est devenu le plus vieil artiste vivant à être nominé. L’Académie le mettre en lice grâce au travail qu’il a fait pour Les Fabelman. Il convient de noter que cette reconnaissance exclut les prix d’honneur. De plus, son record de nominations a été porté à 53. Seul Walt Disney il le dépasse avec 59.

D’autre part, Les Fabelman a aussi servi pour Judd Hirsch pour devenir le deuxième acteur le plus âgé encore en vie, à 87 ans. Le dossier l’a Christophe Plombiernommé à 88 ans et 41 jours grâce à Tout l’argent du monde. Pour Hirsch c’est la deuxième fois qu’il est nominé, 42 ans après avoir concouru pour le meilleur acteur dans un second rôle dans Des gens ordinaires.

+Le record que John Williams établira s’il gagne

Au cas où le 12 mars jean williams est inscrit comme un vainqueur, il battra un autre record dans L’Académie. Il deviendra la personne la plus âgée à remporter un oscar. Actuellement, le record est détenu par le scénariste de appelle moi par ton nom, James Ivoirequi en 2018 a pris une statuette à 89 ans et 270 jours.

