L’intrigue d’After Ever Happy : voici ce qui se passe dans la suite d’After We Fell

Tessa et Hardin sont de retour dans After Ever Happy. Voici ce qui se passe dans les livres. (Spoilers à venir !)

Comme Après les fans peuvent enfin mordre à pleines dents dans le troisième film Après nous sommes tombés, il est maintenant temps de regarder vers le quatrième film, Après toujours heureux.

Après toujours heureux a été filmé dos à dos avec Après nous sommes tombés, ce qui signifie que toute la distribution reviendra pour rejoindre Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin dans les mêmes rôles qu’ils ont joués dans le film précédent. (Ne vous inquiétez pas, il n’y a pas d’autre série de changements de distribution qui vous attend.)

Si vous mourez d’envie de savoir ce qui se passe dans le dernier volet de l’histoire de Tessa Young et Hardin Scott, voici tout ce que vous devez savoir sur le Après toujours heureux livre. Certains détails vont sans doute changer dans le film, mais voici ce qui arrive à Hessa dans le Après nous sommes tombés suite.

AVERTISSEMENT : spoilers majeurs à venir pour Après toujours heureux. Ne dis pas que nous ne t’avons pas prévenu !

Suite de After We Fell : voici ce qui se passe dans After Ever Happy. Image : Voltage Pictures, Simon et Schuster

Comment Après nous sommes tombés finir?

Après avoir emmené Tessa et lui à Londres pour le mariage de sa mère avec Mike, Hardin surprend sa mère Trish en train de coucher avec Christian Vance la veille de la cérémonie. Plus tard, Vance révèle à Hardin que il est en fait son vrai père, pas Ken Scott. Au même moment, Kimberly parle à Tessa du vrai père de Hardin.

Le film se termine avec Hardin dans un endroit très précaire mentalement. La scène finale voit Hardin sortir du bar de l’hôtel en larmes juste avant que Tessa ne le remarque sur le point de traverser la rue. Les deux s’embrassent alors qu’un signe « À suivre… » clignote sur l’écran.

Que se passe-t-il dans Après toujours heureux?

Après toujours heureuxLe synopsis officiel du film se lit comme suit: « Alors qu’une vérité choquante sur les familles d’un couple émerge, les deux amants découvrent qu’ils ne sont pas si différents l’un de l’autre. Tessa n’est plus la fille douce, simple et bonne qu’elle était lorsqu’elle a rencontré Hardin – pas plus que lui n’est le garçon cruel et de mauvaise humeur pour qui elle est tombée si fort. »

Les Après toujours heureux roman voit Hardin et Tessa faire face aux conséquences de ce qui se passe à la fin de Après nous sommes tombés. Dans les livres, Hardin descend après avoir découvert qui est son vrai père et rompt avec Tessa.

Tessa quitte Londres toute seule et envisage de continuer sa vie. Quand elle arrive à la maison, cependant, elle trouve son propre père mort dans son appartement. Elle envisage ensuite de déménager à New York avec Landon et découvre qu’elle ne pourra peut-être pas avoir d’enfants.

Après la fin de We Fell : Tessa et Hardin s’embrassent à Londres. Image : Images de tension

Le reste du livre voit le couple traverser les prochaines décennies de leur vie, alors qu’ils grandissent ensemble à travers encore plus de hauts et de bas. Et oui, à travers tout cela, ils finissent vraiment par rester ensemble.

Finalement, Tessa et Hardin deviennent parents de deux enfants appelés Emery et Auden. La dernière partie du livre montre tout le chemin à une adolescente Emery se rendant à l’école avec son jeune frère Auden. Hardin et Tessa, tous deux maintenant d’âge moyen, regardent leur départ.

After Ever Happy : voici comment se termine l’histoire de Tessa et Hardin. Image : Images de tension

Quand est-ce que Après toujours heureux sortir?

Bien, Après toujours heureux a été filmé dos à dos avec Après nous sommes tombés le film est donc actuellement en phase de post-production. Voyant comme Après nous sommes tombés est sorti en septembre/octobre 2021, une date de sortie en 2022 est presque certainement prévue.

Il n’y a pas exactement de détails sur quand en 2022 Après toujours heureux sera publié. Ce pourrait être en septembre, en poursuivant l’écart d’un an qui Après que nous soyons entrés en collision et Après nous sommes tombés vu. Ou cela pourrait être plus tôt que cela.

Nous mettrons à jour cet article avec la date de sortie confirmée une fois que nous en saurons plus.

.

