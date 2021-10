Mini Review: Fatal Frame: Maiden of Black Water (PS5) – Remaster est plus un piège qu’un régal

Fatal Frame: Maiden of Black Water n’avait rien de spécial en 2015 sur Nintendo Wii U, et ce n’est pas mieux six ans plus tard. Un remaster de qualité inférieure porte le titre d’horreur sur PlayStation 5 pour coïncider avec Halloween, mais pour aussi effrayant que cela puisse être, ce n’est pas un jeu particulièrement agréable à jouer.

Si on nous offrait la chance de regarder une compilation de ses cinématiques obsédantes et de sauter complètement le gameplay, nous le prendrions avec plaisir parce que le titre ne se sent tout simplement pas bien à jouer en 2021. Des commandes maladroites et trop réactives s’unissent à un mappage de boutons douteux pour rendre la bataille avec votre manette PS5 aussi difficile que celle avec le surnaturel. Il y a cependant une atmosphère très sombre et pénible dans l’ensemble, qui complète au moins l’histoire de trois personnages différents sur la montagne Hikami.

Le combat à la caméra est ce pour quoi la série est connue et elle revient ici avec un score de points et une note globale à la fin de chaque niveau. Vous pouvez émuler la manette de jeu Wii U dans une certaine mesure grâce aux commandes gyroscopiques de la PS5, ce qui est une inclusion bienvenue même si nous avons désactivé l’option presque immédiatement. Alors que vous explorez les points de repère linéaires de la montagne Hikami, remplissant les objectifs au fur et à mesure, les trois protagonistes se défendent des fantômes en prenant des photos pour infliger des dégâts. Différents types de rouleaux de film présentent divers avantages – un temps de recharge plus court, par exemple – et ce sont eux qui donnent au combat au moins un peu de profondeur. C’est une approche soignée des engagements qui, même après cinq entrées principales, semble toujours assez nouvelle.

Ce qui laisse vraiment tomber le paquet, c’est le travail accompli pour prétendre qu’il s’agit d’un remaster. En le comparant à l’original Wii U, des efforts semblent avoir été déployés pour rendre le titre un peu plus brillant, mais c’est à peu près tout. Honnêtement, il semble qu’un filtre Instagram ait été appliqué sur les visuels et que le travail soit considéré comme terminé. On pourrait peut-être dire que cela ressemble à un jeu PS3 tardif. Peut-être.

Vous pourriez faire beaucoup mieux que Fatal Frame: Maiden of Black Water cette saison d’Halloween; la PS5 a construit sa bibliothèque d’horreur juste assez pour qu’il y ait quelque chose d’autre digne de votre temps. Ces cinématiques, cependant. Très effrayant.