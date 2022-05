42 jours dans le noir : similitudes et différences avec le cas réel de la série Netflix

Netflix

Cette semaine, la première série originale créée au Chili par Netflix est arrivée sur la plateforme de streaming. s’est inspiré du livre tu sais qui de Rodrigo Fluxa.

©NetflixLa série compte au total 6 épisodes.

Le catalogue des productions originales de Netflix continue de se développer et cette semaine, la première production originale réalisée au Chili est arrivée sur la plateforme. Il s’agit de 42 jours dans le noir, une fiction inspirée de faits réels et composée d’un total de 6 épisodes qui sont tous sortis ensemble le 11 mai. Pour les amateurs de vrais crimes et d’histoires comme les récentes Nous possédons cette ville Oui L’escalierCe sont des incontournables.

L’histoire de 42 jours dans le noir se concentre sur le cas tragique du comptable Viviana Hager, une femme qui a mystérieusement disparu dans un quartier privé de Puerto Varas, au Chili, et a été retrouvée près d’un mois et demi plus tard par la police sur le toit de sa maison. L’événement s’est produit le 29 juin 2010 et a été raconté dans le livre Tu sais qui. Notes sur le meurtre de Viviana Haeger qui a écrit Rodrigo Fluxaqui travaille comme scénariste pour la mini-série.

+Les faits réels de 42 jours dans le noir

Dans la nouvelle série Netflixle protagoniste est Cécile, la sœur de Veronica, qui travaille désespérément pour retrouver Veronica malgré les échecs de la police et la pression médiatique. L’un des problèmes mentionnés dans la série est la possibilité d’auto-enlèvement, à partir d’un film qui apparaît dans la maison. Avec le nom de le ciel brûle se concentre sur une femme qui simule son enlèvement pour s’enfuir avec son amant. Ce film a en fait fait une apparition dans la maison et a fait réfléchir beaucoup de gens sur la théorie de l’auto-enlèvement pendant longtemps.

L’une des figures centrales de 42 jours dans le noir est l’avocat de la famille Montes, dont on développe bien plus que ce que l’on sait réellement, et il invente même une relation problématique avec son fils pour ajouter du conflit à l’intrigue. Mais la réalité est que le vrai nom n’est même pas utilisé et c’est quelque chose qui s’est produit avec plusieurs éléments de la série, qui part de l’événement réel mais choisit de modifier certains noms pour préserver les personnes impliquées.

D’autre part, bien que plusieurs points qui sont montrés sur le cas soient réels, il y a plusieurs aspects temporaires qui sont modifiés. Par exemple, la mère de Verónica met du temps à le découvrir car la famille lui cache le fait pendant un moment, alors que dans la série, elle le découvre simplement plus tard. Et s’il s’agit de la famille, il y a plusieurs points modifiés, basés sur le fait que la composition de la famille est modifiée (il n’y en a pas autant que dans la vraie vie) et l’ascendance allemande qui est omise dans 42 jours dans le noir.

