« La Rose pourpre du Caire »: Le pouvoir cathartique du cinéma

C’est un fait que Woody Allen est un cinéaste qui, depuis ces dernières années, fait l’objet d’un examen public et n’est pas entièrement bien accueilli dans les cercles de grands cinéastes, qu’ils soient commerciaux ou indépendants. On ne peut pas non plus nier que, controversée ou non, Allen c’est un sujet qui sait écrire, et chacune de ses bandes, aussi simple soit-elle, en est la preuve.

Et, pour être honnête: quel cinéphile qui se respecte n’est pas tombé sous les charmes du névrosé numéro un de New York? Peut-être que beaucoup d’entre nous l’ont fait avec la même fascination et la même aliénation présentées par le protagoniste de «La rose pourpre du Caire».

Sorti en 1985, il serait le vainqueur du BAFTA et le César de l’Académie Française du Cinéma, comptant sur Mia Farrow (puis la femme du cinéaste) avec Jeff Daniels. Le film prend le décor sombre de la Grande Dépression américaine, dans laquelle Cecilia, une serveuse face à la surexploitation avec un mari exigeant, intransigeant et violent, comptant sur un petit sanctuaire de paix émotionnelle en se rendant régulièrement dans une ancienne salle de cinéma.

« La rose pourpre du Caire « est le nom du film en projection et dont notre protagoniste souffre d’un engouement innocent pour l’une de ses stars, Tom Baxter (Daniels). Cecilia a assisté à sa projection presque tous les jours sans faute, ce qui fait, de manière inattendue, le À M de l’écran en prendre conscience, osant à l’étonnement des assistants et compagnons de scène quitter l’écran, désireux de partager une vraie vie avec la femme qui l’aime profondément et fatiguée de toujours jouer le même rôle.

Alors que Cecilia aspire à vivre une romance comme celle des films, À M vous voulez faire l’expérience du monde réel avec toute la gamme d’émotions que cela implique. Ils tomberaient tous les deux amoureux, ce qui est désapprouvé par lui. Tom Baxter du monde réel, et trouverait un moyen de Cecilia convaincre votre double fictif de revenir à la bande à sa place, créant un triangle amoureux digne de l’âge d’or du cinéma.

Allen, qui est également scénariste pour la production, ne chercherait pas seulement à rendre hommage aux romans des années 40. Il ferait aussi, sur un ton humoristique, un témoignage de l’existence de l’être humain et de ses questions existentielles, prenant l’audace, dans l’une de ses séquences, de comparer la figure de Dieu à celle des scénaristes de cinéma.

La relation entre Cecilia Oui À M (celui du film) est constamment remis en question par l’absurdité de la situation. Elle insiste sur le fait que leur relation peut ne pas fonctionner, parce qu’il n’est pas réel, et il prétend qu’il pourrait apprendre à être. Son ignorance de l’argent, son optimisme excessif et le fait que les épreuves et les dangers de la réalité semblent n’avoir aucun effet sur lui, montreraient que, s’il restait en dehors du film, il ne pouvait qu’ «aspirer à être humain».

Cecilia, bien qu’appartenant à la réalité, peut être considérée comme un automate de la même manière que À M c’était dans son film. Jusqu’au moment de le rencontrer, il ne connaissait pas d’autre mode de vie que son environnement rude et ses désirs profonds projetés sur l’écran de cinéma. Il y a un moment où il parvient à entrer avec À M au monde glamour derrière l’écran, qui, bien que plaisant, est tôt ou tard revendiqué par la réalité.

Tom Baxter est une projection de rêves et de désirs de Cecilia de la même manière que Dulcinea del Toboso, la bien-aimée inexistante qui Don Quichotte de la Mancha Il chercherait à consacrer ses victoires et à venir à son soutien pendant ses moments difficiles.

Alors que la dame susmentionnée a été créée par l’esprit du monsieur à la figure triste face à des livres excessifs sur la chevalerie, le À M de la Pantalla est un produit médiatique, créé par ses scénaristes comme une figure galante et charismatique pour provoquer des soupirs parmi les dames du public qui, comme Cecilia, ils cherchent quelque chose pour les aider à oublier leurs problèmes lors du dépistage.

* SPOILERS *

La fin est proche Cecilia Vous devez choisir entre l’homme idéalisé à l’écran, ou l’acteur de votre monde qui vous propose de vivre une expérience de véritable amour à ses côtés. Elle est, avant tout, une femme rationnelle, et supplie son galant chevalier de revenir à l’écran, là où les autres personnages du film ont besoin de lui, car entrer dans ses bras ne serait que pour échapper à sa réalité.

La fin est celle qui ne peut être décrite que comme « amèrement optimiste », car Bill Sheppard, nom de l’acteur qui a donné vie à À M, il a seulement utilisé Cecilia pour que son double revienne dans son monde fictif et puisse ainsi continuer tranquillement sa vie en Hollywood.

Il est évident que Facture ne se rend pas au point de rendez-vous convenu avec Cecilia, qui aurait pris le peu de courage qu’elle avait encore pour affronter son mari, espérant trouver une nouvelle vie en Hollywood comme promis. Avec ses illusions brisées et son cœur desséché, Cecilia se réfugie dans le cinéma.

« La rose pourpre du Caire« A maintenant été remplacé par »Haut-de-forme», Dans lequel nous voyons Fred Astaire dans son numéro de danse emblématique dans lequel il chante affectueusement dans son oreille « Joue contre joue » à Ginger Rogers.

Son visage recommence à s’éclairer au rythme de la mélodie. Peut-être que le monde continue de s’effondrer, peut-être continue-t-elle de vieillir et est-elle plus seule que jamais, mais tant que le projecteur est allumé, il y aura une illusion qui la réconforte, de ressentir, un seul instant, cette éternelle blague que nous appelons «réalité», a du sens.