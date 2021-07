Bruce Campbell donne une réponse étrange lorsqu’on l’interroge sur Doctor Strange 2

Evil Dead la star et légende du film B Bruce Campbell continue de jouer terriblement timide au sujet d’une réunion avec le réalisateur Sam Raimi dans la prochaine suite de Marvel Docteur Strange dans le multivers de la folie. Alors qu’il apparaissait en direct au Fair Oaks Drive-in Theatre de Middletown, Campbell a été interrogé sur de futurs projets auxquels il a répondu « peut-être un film avec Sam Raimi qu’il pourrait réaliser ».

« Je ne peux que vous donner une réponse étrange. Je peux répondre à cela, mais seulement avec une réponse étrange. Suis-je dans Doctor Strange 2 ? La réponse étrange est… le linoléum.

D’accord, donc il est définitivement dans Docteur étrange 2 ensuite. Ce que signifie exactement sa référence au linoléum est à deviner. Peut-être que Campbell joue une tuile de lino parlante qui aide le sorcier suprême dans son voyage à travers le multivers…

Des rumeurs de Bruce Campbellapparaissant dans Docteur Strange dans le multivers de la folie circulent depuis que Raimi a été recruté pour diriger le projet de Marvel Studios. Campbell n’est bien sûr pas étranger au monde de Marvel ou au travail de Raimi, qui fait sûrement partie de Docteur Strange dans le multivers de la folie une fatalité. L’acteur a joué plusieurs rôles différents dans les trois films de Raimi Homme araignée films, avec Campbell déguisé en annonceur de catch, huissier de théâtre et maître d’hôtel frustrant, avec l’acteur toujours mieux connu pour son rôle de Ash dans Sam Raimi Evil Dead la franchise.

L’acteur propose depuis un certain temps des réponses énigmatiques à propos d’un Docteur étrange camée, disant récemment que les rumeurs sont solides. « Je dirais que c’est une assez bonne rumeur. Je pense que cela ne me fera pas poursuivre. C’est une assez bonne rumeur, oui. »

« Ecoute, je pense que c’est une règle permanente que Sam Raimi, ses films ne sont pas bons si je n’y suis pas. Si Sam veut un bon film, il m’y mettra », a plaisanté Campbell. « Mais on ne sait jamais [with] ces films épiques, ce qui va rester ou disparaître au cours de ces histoires énormes, alors je ne sais pas. C’est pourquoi je le garde énigmatique parce que (a) je ne veux pas être poursuivi en justice mais (b) je ne veux pas dire, ‘Ouais, hé, branche-toi !’ et puis ils vont, ‘Où étiez-vous, idiot?’ Mais j’aime toujours travailler avec mon vieil ami, M. Director. »

Bien que les détails spécifiques de l’intrigue soient encore largement inconnus, Docteur Strange dans le multivers de la folie présentera assez clairement au public un côté inexploré du MCU, le multivers. Le film verra Benedict Cumberbatch reprendre une fois de plus le rôle du Sorcier suprême, avec Chiwetel Ejiofor qui devrait également revenir en tant qu’ami devenu ennemi, Karl Mordo. Alors qu’il était prévu que le réalisateur Scott Derrickson revienne à la tête du projet, cela a finalement échoué et à la place Homme araignée et Evil Dead le réalisateur Sam Raimi prendra les rênes.

La suite reprendra après les événements de Avengers: Endgame et WandaVision, et devrait également mettre en vedette Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff AKA The Scarlet Witch, Benedict Wong dans Wong et Xochitl Gomez dans America Chavez. Docteur Strange dans le multivers de la folie devrait sortir aux États-Unis le 25 mars 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de JunkBox.

Sujets : Docteur Strange 2, Docteur Strange