« Voir un interprète à un concert ne devrait pas être choquant. Voir un interprète sourd en tournée avec chaque artiste devrait être la norme ! »

Un interprète en langue des signes est devenu viral sur les réseaux sociaux grâce à leur performance au festival Lollapalooza du « WAP » de Cardi B et Megan Thee Stallion.

Kelly Kurdi, une interprète de la langue des signes américaine, est montée sur scène lors de la performance de Megan au festival de Chicago, avec la langue des signes qui accompagnait les paroles explicites de « WAP » qui l’ont rendue virale sur TikTok.

Guilherme Senise (@vitalsenise) a partagé un court extrait de la performance énergique de Kelly, accompagné de la légende, « Je voulais vérifier comment les interprètes signaient WAP et… », et Internet adorait ça.

L’interprète en langue des signes « WAP » de Megan Thee Stallion devient virale après le tournage de Lollapalooza. Photo : Josh Brasted/FilmMagic, Atlantic Records

Le clip de Kelly qui a été partagé sur les réseaux sociaux l’a vue jouer en langue des signes sur le vers de Cardi B sur la chanson, qui comprenait les paroles : « Je ne veux pas cracher, je veux avaler/Je veux bâillonner, je veux m’étouffer/Je veux que tu touches ce petit truc qui pend/Cette balance au fond de ma gorge. »

Kelly peut être vue en train de signer avec des gestes de la main pour correspondre aux paroles.

En réponse à sa diffusion virale sur les réseaux sociaux, Kelly s’est tournée vers Instagram (@kelly4access) pour diriger les nouveaux abonnés sur sa page vers d’autres créateurs, interprètes et enseignants sourds au sein de la communauté ASL. Elle a également souligné l’importance d’avoir des interprètes lors des concerts en direct.

Elle a écrit: « Si vous êtes nouveau sur ma page, vous verrez rapidement qu’il s’agit d’un espace destiné à amplifier le travail des créateurs sourds et à donner accès au contenu des médias sociaux à la communauté des sourds. Je suis interprète entendante, donc Je n’enseigne pas.

« Soutenez les créateurs sourds. Et si vous vous demandez toujours pourquoi les personnes sourdes et malentendantes vont aux concerts, suivez ces pages et apprenez quelque chose de nouveau. Voir un interprète à un concert ne devrait pas être choquant. Voir un interprète sourd en tournée avec chaque l’artiste devrait être la norme ! »

Kelly a également rendu hommage au créateur original de l’interprétation ASL ‘WAP’, le danseur Raven Sutton.

