BMW 420d Coupé (2021). C’est la version qui se vend le mieux, mais est-ce suffisant?

C’est sur les routes et autoroutes renversées qui relient Monsanto (Lisbonne) à la Serra de Sintra que nous avons d’abord testé le nouveau Coupé BMW 420d (Génération G22).

Ce n’était qu’une heure de route (je dois dire … intense), mais c’était suffisant pour recueillir les premières impressions du dernier coupé de la marque bavaroise.

Et parce que nous parlons d’un coupé avec l’intention d’animer ceux qui sont assis au volant, commençons par la composante dynamique. Et non, ce n’est pas comme une Série 3…

La BMW 420d Coupé n’est pas une Série 3

Basé sur la plate-forme BMW CLAR, la même que celle de la BMW Série 3, la BMW 420d Coupé se comporte différemment de son «frère». Ce n’est pas si confortable, mais c’est plus dynamique.

Face à la Série 3, au vu des données techniques, on sait que la BMW Série 4 Coupé est:

57 mm plus bas;

23 mm plus large à l’essieu arrière;

Les barres stabilisatrices sont plus épaisses;

Les éléments de suspension ont été renforcés;

Le réglage de la suspension favorise un plus grand carrossage négatif.

Des différences qui se ressentent sur la route et qui transforment la BMW 420d Coupé en une voiture plus gratifiante à conduire. Les éloges à la dynamique qui sont habituels dans la BMW Série 3 prennent une autre dimension dans cette Série 4.

Nous ne sommes pas un « monde loin », mais il est à noter que dans cette BMW Série 4 le souci de la composante dynamique a un autre poids. En parlant de poids, le tact de la direction de cette génération s’est beaucoup amélioré et la réponse à nos commandes est plus rapide.

En d’autres termes, ce n’est pas un M, mais il se rapproche de plus en plus sans compromettre le confort quotidien.

Le 420d Coupé peut-il divertir?

Concernant le moteur, lors de ce premier contact nous avons testé la BMW 420d Coupé – mais nous avons déjà rendez-vous avec la version 440i. Animé par un moteur 2.0 Turbo Diesel associé à un système hybride doux 48 V, cette BMW 420d Coupé offre 190 ch de puissance et 400 Nm de couple maximal.

Il ne suffit pas de poser des questions compliquées à l’essieu arrière dans une conduite plus engagée, mais il parvient tout de même à divertir quand c’est l’objectif. Et lorsque l’objectif est de dépenser le moins possible – ce qui arrive la plupart du temps – comptez sur une consommation modérée. BMW annonce 4,5 l / 100 km en cycle mixte (WLTP), une valeur qui ne devrait pas être loin de la réalité.

À bord du BMW 420d Coupé

L’intérieur de la nouvelle BMW Série 4 Coupé a évolué positivement. Les matériaux et la qualité de l’assemblage sont typiquement BMW.

En ce qui concerne les systèmes d’aide à la conduite, la nouvelle BMW Série 4 Coupé dispose d’un avertisseur de sortie de voie avec fonction active et limiteur de vitesse, d’un système d’assistance à la marche arrière avec la possibilité de mémoriser les 50 derniers m parcourus et d’avertissement de collision avant avec freinage d’urgence.

Une autre caractéristique est le système d’affichage tête haute, qui a une zone 70% plus grande devant le conducteur, par rapport à son prédécesseur. Il existe également une fonction de visualisation 3D de la zone environnante sur le tableau de bord – en option avec le BMW Live Cockpit Professional – avec des graphiques du véhicule et de la route qui l’entoure.

On rappelle que cette nouvelle génération de G22 a été lancée fin octobre et dispose de cinq motorisations différentes. Mais sans aucun doute, la version la plus demandée dans notre pays sera la suivante: la BMW 420d Coupé. Bientôt, nous serons à nouveau à votre volant pour un test plus approfondi.