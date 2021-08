Les utilisateurs de Twitter pourront désormais se connecter/s’inscrire via un compte Google ou un identifiant Apple

04 août 2021 15:46:14 IST

Twitter a récemment annoncé une nouvelle mise à jour qui permettra aux utilisateurs de se connecter ou de s’inscrire plus facilement sur la plate-forme de médias sociaux. Ils peuvent utiliser leur identifiant Apple ou leur compte Google pour s’inscrire/se connecter directement. Cependant, les utilisateurs existants ne peuvent se connecter/s’inscrire qu’avec la même adresse e-mail enregistrée sur Twitter tel quel sur leur identifiant Apple/compte Google. Cette mise à jour de connexion tierce a été découverte parmi les mises à jour bêta du mois dernier et est maintenant officielle.

Connectez-vous facilement et commencez à faire défiler votre chronologie. Désormais, lorsque vous vous connectez ou vous inscrivez pour rejoindre la conversation sur Twitter, vous avez la possibilité d’utiliser :

▪️ Votre compte Google sur l’appli et sur le web

▪️ Ou votre identifiant Apple sur iOS, et bientôt sur le web pic.twitter.com/Nf56H1ghmY – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 2 août 2021

« Nous voulions faciliter la connexion à votre Twitter compte en utilisant les informations de connexion de votre compte Google ou de votre identifiant Apple, pas besoin de mémoriser des mots de passe supplémentaires », le site de micro-blogging expliqué.

Les utilisateurs n’auront plus besoin de saisir leur adresse e-mail ou leur mot de passe lors de la connexion à leur Twitter compte en utilisant Google ou Apple ID. De plus, les photos de profil Google ID des utilisateurs seront mises à jour par défaut sur leur Twitter manipuler. Cependant, il s’agit d’une mise à jour facultative. Twitter proposera automatiquement des options de traitement d’utilisateur lors de l’inscription d’un nouvel utilisateur. Les utilisateurs n’auront plus qu’à sélectionner leurs langues et synchroniser leurs contacts sur leur smartphone.

Les comptes Google peuvent être utilisés sur l’application ainsi que sur le Web, tandis que les identifiants Apple ne peuvent être utilisés que sur les appareils iOS pour le moment. Twitter a assuré que la mise à jour de connexion au compte Apple devrait bientôt arriver pour la version Web. Cependant, il n’a pas mentionné la mise à jour pour les utilisateurs d’Android.

UNE Assistance Twitter La page mentionne comment déconnecter votre compte Apple ou Google, à l’exception de la version Web que les utilisateurs Apple ne peuvent actuellement pas utiliser. Connectez-vous avec Google et Apple se lancera en même temps.

