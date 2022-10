LineageOS 20 apporte Android 13 à ces deux reliques Samsung

La scène Android a créé une version de LineageOS 20 destinée aux Samsung Galaxy S3 et Galaxy Note 2, mettant à jour ces deux reliques du passé.

Le cycle de vie normal d’un terminal Android est compris entre deux et trois ans, même si aujourd’hui il n’est pas rare que des terminaux haut de gamme, comme le Samsung Galaxy S22 Ultra, proposent jusqu’à quatre ans de mises à jour garanti. Dans tous les cas, il n’est plus nécessaire de changer de téléphone tous les ans, nous ne vivons plus à cette époque.

Dans tous les cas, il convient de noter qu’au-dessus, nous parlions de soutien officiel. Quand on tourne la tête vers le scènes… là les choses changent. Grâce à la communauté, un support étendu via des ROM personnalisées s’étend bien au-delà de 4 ans. Il suffit de regarder cette nouvelle qui nous vient des développeurs XDA, où ils nous informent que les mythiques Samsung Galaxy S3 et Samsung Galaxy Note 2 ont reçu une dose d’Android 13.

Android 13 pour deux reliques très appréciées

Grâce à LineageOS 20, ces deux anciens appareils ont reçu une dose de modernité, mais pas de jeunesse. C’est un version non officielle de la dernière version de la célèbre ROM. Pourquoi pas officiel ? Car l’équipe de LineageOS n’est pas derrière, même si ceux qui l’ont créé l’ont pris comme base.

Maintenant, gardez à l’esprit que il y a seulement un mois, Android 13 a atteint l’AOSP. En si peu de temps, beaucoup de choses peuvent être faites (c’est évident), mais les responsables et collaborateurs de l’ancien CyanogenMod sont impliqués dans le développement actif de la vingtième version de leur ROM ; Il n’y a pas encore de versions officielles. D’autre part, LineageOS 19 ce n’était pas officiel avant début 2022nous devrons donc peut-être encore attendre longtemps avant de voir la même chose pour la version 20.

Comme vous pouvez le deviner, il s’agit d’une construction dans ses premiers stades de développement. Cela signifie que des fonctionnalités telles que NFC, l’audio Bluetooth lors des appels, la prise en charge de la carte microSD et la surveillance du réseau ne fonctionnent pas. Tous ces bogues devraient être corrigés au fil du temps.

Dans le cas improbable où vous possédez encore l’un de ces appareils, nous sommes tenus de vous informer que Ce sont des appareils très, très anciens.. Si vous installez le logiciel 2022 sur du matériel 2012, il est fort probable qu’il ne fonctionnera pas idéalement.

Les spécifications de ces terminaux, bien qu’impressionnantes pour l’époque, aujourd’hui ils sont très courts: Le Galaxy S3 avait 1 Go de RAM et 16 Go de stockage, tandis que le Note 2 avait 2 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. C’est formidable de redonner vie à de vieux appareils, mais cela pourrait être à la limite de la nécromancie à ce point.

Dans le lien vers la source que nous avons laissé en haut de cet article, vous pouvez accéder à XDA Developers et télécharger les fichiers nécessaires. Les ROM personnalisées ne sont peut-être plus aussi populaires (ou nécessaires) qu’avant, mais c’est toujours une joie voir que la scène est toujours vivante et donne des coups de pied.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂