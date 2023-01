Je suis aussi iguane que possible, un film mexicain qui atteint les Beaux-Arts

Efraín, membre d’une famille modeste qui vit sur la plage d’El Palmarcito, est décédé. Après sa mort, les membres du ménage doivent se réorganiser dans une nouvelle vie matriarcale sous le règne de Dominga. Comme si le deuil ne suffisait pas, la situation se complique lorsqu’un étranger débarque sur la côte et qu’une éclipse solaire bouleverse le quotidien des locaux.

Je suis aussi iguane que possible est un film qui doit son titre à un poème écrit par l’écrivain Tabasco Carlos Pellicer. Il doit aussi son histoire au jeu L’éclipse, Écrit par Carlos Olmos. La conjonction des deux textes façonne cette œuvre du réalisateur Julián Robles.

Avec un casting composé de Luisa Huertas, Dolores Heredia, Mayra Batalla et Kristyan Ferrer, Je suis aussi iguane que possible aura une projection spéciale au Palacio de Bellas Artes. C’est une fonction avec de la musique live par l’Orchestre Philharmonique du Secrétaire de la Marine, l’Ensemble Tambuco et Marimba Nandayapa.

On a parlé dans Spoiler avec l’actrice Dolorès Heredia et le réalisateur Julien Robles sur cette expérience qui travaille à promouvoir le film, ainsi que sur ce que cela a été de construire cette histoire issue de la poésie et du théâtre.

Entretien avec Dolores Heredia et Julián Robles, actrice et réalisatrice de Je suis aussi iguane que possible

Julián, nous vivons actuellement à une époque où le public recherche des expériences avant et pendant un film. Dans son ton, votre film le fait de la bande-annonce avec la déclamation du poème à une fonction spéciale aux Beaux-Arts avec de la musique live. Peut-on dire que c’est une expérience sensorielle ?

C’est comme ca. C’est un film qui dans sa fabrication et sa promotion rassemble de nombreux arts. La projection spéciale aux Beaux-Arts mêle littérature, théâtre, musique et cinéma. C’est une présentation qui embrasse une intention du film de raconter une histoire d’une manière sensorielle. Pour cela, j’ai privilégié le travail d’acteur afin de donner vie au poème de Carlos Pellicer qui porte le titre du film et à la pièce de théâtre sur laquelle je base l’histoire, qui est L’éclipse, par Carlos Olmos. Le casting est chargé de matérialiser et de transformer ces textes.

Ce fut un plaisir de collaborer avec Claudio Chea, un directeur de la photographie récemment décédé. Sa vision et sa sensibilité consistaient non seulement à donner vie à l’endroit où les choses se passent, mais aussi à transmettre les émotions et les sensations des personnages qui habitent cet espace. Il s’agissait de construire un univers visuel et sensoriel.

Comment concrétisez-vous l’idée d’apporter de la poésie au cinéma, en donnant à chaque œuvre sa place sans perdre le postulat qu’il s’agit avant tout d’un film de fiction ?

La poésie est une beauté. Ce poème de Pellicer n’est pas saisi tel quel à l’écran. Nous avons ajouté des choses qui touchent à divers sujets pour avoir un film. C’est précisément cette liberté accordée par la fiction qui permet de raconter une intrigue qui, au final, donnera au spectateur la possibilité d’interpréter ce qu’il veut, ou d’en donner une lecture basée sur ses propres émotions. La poétique est aussi dans ce que ressent celui qui regarde le film.

Dolores, en tant qu’actrice, comment se lance-t-on dans un travail d’actrice dans un scénario qui fusionne le cinématographique avec le poétique et demande d’entrer dans une expérience sensorielle ?

C’est un scénario qui m’a beaucoup plu dès la première lecture. Julián, en tant que réalisateur, j’ai adoré dès le premier instant parce que je voulais vraiment faire quelque chose comme ça au cinéma. Et je veux dire un désir différent de ce que j’ai perçu chez les autres de faire des films. Pourquoi faire un film ? Pourquoi en faire un film ? Pourquoi en faire un film ? Pourquoi faire un film dans cet endroit et sur ce ton ?

Un certain nombre de choses se produisaient qui me donnaient quelque chose dans ma vie, à mes propres questions, à mon propre désir, à mon désir de façonner mon propre destin. Acteurs, techniciens, créatifs s’y sont ajoutés. Un univers se formait. Chaque petit pas était une réponse à quelque chose que je ne m’étais pas posé consciemment, mais ça s’est construit.

Jusqu’à ce que nous arrivions là-bas (au Chiapas), dans cet environnement, avec ce climat… Je me souviens parfaitement du bruit du ventilateur, des bruits de cet endroit. Tout cela s’est ajouté à la construction des personnages, que nous avions à leur tour devant nous. La coiffure de mon personnage était une décision d’avoir vu quelqu’un qui l’avait là-bas. Il attrapait des objets qui se trouvaient à cet endroit. Et la poésie est dedans.

Le film vous invite également à vous connecter avec la nature, avec ces environnements qui ont une spiritualité proche avec leurs habitants. Comment quelqu’un de l’extérieur entre-t-il dans cet univers pour se l’approprier, Dolores ?

Tout s’est fait très naturellement. Cela ne veut pas dire que c’était facile, ou que cela devait être ainsi pour une raison ou une autre. Je pense que l’éclatement émotionnel ou spirituel que chacun apporte influence aussi. Il y avait un assistant réalisateur extraordinaire, un focus puller, un photographe, tous les techniciens. Nous avons tous amené une épidémie particulière qui a fini par s’additionner. Et l’environnement lui-même s’est réuni.

Comme ce que nous racontions était une histoire sur la vie elle-même, parce que la vie elle-même s’additionnait pour que tout coule. C’est une chance, ou un privilège, d’avoir vécu dans un lieu sans murs, au milieu de la nature, avec un groupe de personnes sans craindre de se prendre les émotions les unes les autres. Ce fut une très belle communion, très profonde.

Julián, dans la valeur que vous avez donnée au travail d’acteur pour raconter votre histoire, comment était-ce de diriger un casting avec des visages de différentes générations et donc d’écoles différentes ?

Dans ma tête, j’étais très clair sur qui pouvait avoir l’âme pour comprendre le film. Plus tard, me concentrant déjà sur le physique de mes personnages, ce que je voulais, c’était voir comment les acteurs s’adaptaient à l’environnement pendant le temps qu’ils devaient être là. Si la décision avait été en moi, j’aurais budgété un séjour d’un mois dans la zone que nous avons enregistrée afin qu’ils puissent s’adapter pleinement à l’espace et observer leur fonctionnement. Mais ce casting s’est vite adapté.

Ils ont immédiatement compris et ressenti cet endroit, ses habitants. Ils se sont également connectés les uns aux autres. C’était merveilleux. Pour moi en tant que réalisateur, j’ai pensé que c’était merveilleux. Il y avait des moments où quelqu’un partait se perdre dans le coin et revenait comme si de rien n’était. Il y avait des moments où ils allaient manger dans une taverne près du plateau parce qu’ils voulaient vivre avec les habitants et faire partie de leur communauté. Ils s’intégraient vraiment dans cet univers pour le transmettre dans le film. Et pas seulement le casting, mais toute l’équipe de techniciens et de créatifs qui ont participé.

