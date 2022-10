6 choses qui manquent à Android pour être parfait

Android est un excellent système d’exploitation, mais il reste encore du travail à faire jusqu’à ce qu’il soit parfait. Dans cet article, nous parlons des 6 choses qui nous manquent le plus.

Je l’ai dit mille fois : Android est génial. Je ne travaillerais pas sur un blog spécialisé sur le sujet si je n’y pensais pas. Je pense depuis des années que c’est la plate-forme mobile qui répond le mieux à mes besoins, tout en étant philosophiquement plus en phase avec mes idées sur les logiciels open source.

Maintenant, cela ne veut pas dire que, malgré le chant de ses vertus à qui veut m’écouter, je ne suis pas capable de voir ses défauts. Il y a quelques choses que j’ai vues sur d’autres systèmes que j’aimerais voir sur Android, ou des choses que Google n’a pas encore mises en œuvre pour finir de peaufiner la créature. Voici les 6 choses que je pense qu’il manque à Android pour être parfait.

Améliorations de la synchronisation dans le cloud

Il y a une chose que je pense qu’iCloud Drive fait mieux que Google Drive : lorsque vous accédez à la structure des fichiers dans le cloud, vous pouvez téléchargez-les et ouvrez-les sans quitter la structure des dossiers du cloud. Ceci est particulièrement pratique, surtout lorsque vous devez utiliser une application spécifique pour travailler (ou jouer) sur quelque chose.

En ce sens, je pense que la synchronisation d’Apple entre ses services Il est mieux développé que celui de Googlece qui vous oblige à aller dans le dossier téléchargements pour travailler avec les fichiers que vous venez de télécharger. Et ne disons pas si vous devez les déplacer vers un emplacement spécifique… alors le processus prend quelques étapes supplémentaires.

L’utilisateur veut des systèmes robustes, mais surtout vous voulez des systèmes faciles à utiliser. Dans cet aspect, le service cloud d’Apple bat Google (et Android par extension) en termes de convivialité mobile. Si Google parvenait à reproduire cette convivialité susmentionnée dans Google Drive, cela en bénéficierait grandement. Et oui, iCloud Drive peut être utilisé sur Android, mais l’expérience utilisateur n’est pas, même à distance, la même que l’utiliser nativement depuis iOS.

Support pour téléphones à clapet et tablettes

J’ai récemment eu l’occasion de tester et de tester le Samsung Galaxy Z Fold 4. L’une des choses qui m’a grincé est le mauvaise apparence qu’Android continue d’avoir sur les écrans qui ne sont pas au format smartphone. Lorsque j’ai ouvert le terminal, il m’était impossible de me débarrasser de l’impression que je dirigeais un version étirée et déformée du système d’exploitation, au lieu d’un optimisé pour les écrans de format inhabituel.

Google travaille depuis un certain temps sur Android 12L, sa version de l’OS pour les grands écrans, ce qui semble indiquer qu’enfin ils résolvent ce problème. Ils feraient mieux de se dépêcher, car les pliables ne sont plus seulement l’affaire de Samsung, et il y a plus de fabricants qui envisagent d’entrer sur ce marché. Si les fabricants veulent que les pliables décollent (et, soit dit en passant, s’ils veulent que l’utilisateur prenne au sérieux les tablettes Android), Android ferait mieux d’arrêter de paraître étiré et déformé sur les grands écrans. le plus vite possible.

Commandes avancées pour le mode image dans l’image

Si vous payez pour YouTube Premium (ou si vous utilisez des alternatives comme l’ancien Vanced ou le plus récent Newpipe), vous savez que lorsque vous quittez l’application, un écran apparaît avec la vidéo que vous regardiez en petite taille. C’est à peu près ce qu’on appelle mode image dans l’image ou PiP.

Pour l’instant, ce mode inclut certaines commandes de lecture de base, mais si vous voulez faire plus que simplement mettre en pause, reprendre ou passer à la vidéo suivante il n’y a pas d’autre choix que d’entrer en mode plein écran. Si, par exemple, vous souhaitez modifier la vitesse de lecture ou vérifier combien de temps jusqu’à la fin de la vidéo, vous ne pouvez pas le faire en mode PiP.

Les meilleurs outils natifs pour les joueurs

C’est vrai qu’avec Android 12 Google introduit le tableau de bord du jeu orienté vers le plus de joueurs. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez prendre des captures d’écran, enregistrer le jeu sur vidéo, voir les images par seconde auxquelles le jeu s’exécute et même diffuser le jeu en direct sur YouTube. Et tout cela est très bien, mais il pourrait bénéficier d’autre chose.

Prenez, par exemple, ASUS et sa gamme de téléphones ROG. Ces terminaux incluent un outil propriétaire appelé Game Genie, qui quitte le tableau de bord du jeu à la hauteur du cirage. Cette fonction du taïwanais permet, en plus de ce que fait déjà l’outil Google, de bloquer les appels et les notifications, de verrouiller le niveau de luminosité, de modifier le taux de rafraîchissement de l’écran, de voir la température du téléphone et d’ouvrir une application simultanément dans une fenêtre flottante.

Compte tenu du fait qu’il existe de plus en plus de téléphones de jeu de meilleure qualité et qu’Android est une plate-forme qui a déjà sa place parmi les joueurs, Google ferait bien de promouvoir ses solutions natives pour transformer le tableau de bord du jeu en une option compétente.

Mises à jour obligatoires et support pendant 5 ans

Cela a toujours été un point de discorde majeur. Il est vrai que des fabricants comme Samsung tiennent leurs promesses et envoient des mises à jour pour les appareils plus anciens, mais il est également vrai qu’il existe de nombreux fabricants qui laisser certains modèles orphelins du support et des mises à jour dès leur arrivée sur le marché.

Pensez simplement qu’iOS 16 atteindra des appareils aussi anciens que l’iPhone 8, ce qui signifie qu’Apple garantit la mise à jour et l’assistance d’un appareil pendant cinq ans. Il est vrai qu’Apple n’a à se préoccuper que d’une partie du marché, mais devrait être exigé par la loi prend en charge tous les types d’appareils tant qu’Apple garantit au moins les mises à jour pour les leurs.

Meilleure intégration des lignes de design Material You

Material You est le nouveau langage de design de Google, qui vient mettre à jour les lignes qui étaient déjà marquées avec Material Design. Bien que les intentions du Big G soient très nobles et louables avec ce nouveau langage de conception, Ils sont de peu d’utilité s’ils ne sont pas mis en œuvre plus sérieusement.

Les comparaisons avec iOS sont odieuses, mais elles sont incontournables. Apple établit des directives de conception pour iOS, et tous les développeurs les suivent strictement. Au lieu de cela, sur Android vous devez penser à des centaines d’appareils et à de nombreuses couches de personnalisation différentes. Cela a poussé certains développeurs à finir par abandonner leurs projets Android, pour finir par se concentrer à 100% sur iOS.

Google ne fait rien non plus pour résoudre ce problème.. Il serait peut-être temps de réfléchir à un changement de cap qui passe par l’imposition de l’utilisation d’Android pur comme condition essentielle pour que tout constructeur puisse acheter des licences de système d’exploitation, même si pour l’instant c’est une chimère d’y penser.

