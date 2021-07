« Grey’s Anatomy »: 10 choses que vous ne savez peut-être pas sur le personnage de Maggie Pierce

« L’anatomie de Grey« Est classée comme l’une des meilleures productions américaines de tous les temps. L’histoire créée par Shonda Rhimes, en 2005, accumule des dizaines de récompenses qui confirment le génie de son histoire et l’incroyable interprétation de ses personnages.

Une parcelle aussi vaste que celle de « L’anatomie de Grey« Avec 17 saisons et une en développement, il est presque impossible de se souvenir de tous les personnages qui ont fait partie de l’histoire. Cependant, il y en a qui se démarquent dans le drame médical par leur personnalité, c’est le cas du médecin Maggie pierce, joué par l’actrice Kelly McCreary.

Pierce est codirecteur de la chirurgie cardiothoracique au Grey Sloan Memorial Hospital. Tout au long de sa participation à la série, il a vécu toutes sortes de situations, comme découvrir que Richard est son père et Meredith est sa demi-sœur. Elle est également fière d’être membre du « Lady Chief Trifecta ».

Comme la plupart des personnages principaux, la vie de Maggie a été racontée ouvertement et directement. Cependant, comme la série a de nombreuses histoires à couvrir, les fans de la série ont pu passer à côté de certains faits importants sur ce personnage. C’est pourquoi nous vous racontons ici 10 choses que vous ignorez peut-être sur le personnage joué par l’actrice Kelly McCreary.

10 CHOSES QUE VOUS NE SAVEZ PAS SUR MAGGIE PIERCE

10. SALAIRE DE MAGGIE PIERCE

Peu de temps après que Richard ait avoué à Maggie qu’il était son père biologique, Alex a parcouru les dossiers de l’hôpital pour connaître son anniversaire. Le dossier montrait le salaire de Maggie, qui à l’époque était de 126 000 €.

Le détail a été révélé dans la saison 11, donc son salaire s’est nettement amélioré au fil du temps, car elle a également atteint le rang de codirectrice de la chirurgie cardiothoracique. Selon Salary.com, les spécialistes de cette branche de la médecine gagnent entre 380 000 € et 650 000 € par an.

9. MAGGIE PEUT OBTENIR ALZHEIMER

Richard Webber a vu deux personnes qu’il aimait vraiment, Adele et Ellis, mourir de la maladie d’Alzheimer, c’est pourquoi ces cas l’ont toujours touché. Lorsque Maggie l’a trouvé en train de regarder Sally et Martin, elle l’a réconforté et l’a informé qu’à l’âge de 12 ans, ses antécédents génétiques indiquaient qu’il était susceptible de développer la maladie.

8. LE FILM PRÉFÉRÉ DE MAGGIE « AMELIE »

Lors de la conférence sur l’innovation chirurgicale à Los Angeles, où elle a rencontré son ancien collègue et futur mari Winston, il est devenu connu que Maggie était une grande fan de la comédie romantique française Amélie. La révélation était importante car elle s’est produite pendant l’un des meilleurs moments de liaison et de flirt de la série.

7. EN TANT QU’ADOLESCENT MAGGIE ÉTAIT UNE NANNY

Maggie a toujours été décrite comme quelqu’un qui adore les enfants, mais personne ne savait qu’elle avait été baby-sitter à l’adolescence. Ce détail est révélé lorsque Meredith cherchait quelqu’un pour s’occuper de ses affaires afin qu’elle puisse se rendre à Washington pour rendre visite à Derek.

6. LE JOUR DE VOTRE ANNIVERSAIRE

Maggie est née le 22 septembre 1983. L’âge du chirurgien cardiothoracique fait d’elle l’une des plus jeunes médecins. Parmi les personnages principaux, seuls Andrew DeLuca et Lexie Gray sont plus jeunes qu’elle. Andrew est né en 1987, tandis que Lexie est née en 1984.

5. SPÉCIALISTE DE LA RÉSOLUTION DES TRAVAUX TRANSVERSAUX

Maggie détient le record de résolution des mots croisés du New York Times en seulement 11 minutes. C’est un détail qu’il a mentionné à Richard alors qu’ils se disputaient pour savoir s’il devait ou non approcher sa demi-soeur Meredith.

4. NUMÉRO D’IDENTIFICATION DE MAGGIE

L’heure à laquelle Alex a accédé au dossier de Maggie, sa date de début de travail, son numéro d’identification et son adresse e-mail étaient visibles. Dans la plupart des cas, les seuls détails des employés que les fans connaissaient sur les médecins étaient leurs numéros d’identification et ce parce qu’ils étaient affichés sur leurs blouses de laboratoire.

3. MAGGIE DÉTESTE LE CAMPING

La rupture de Maggie et Jackson s’est produite peu de temps après qu’ils aient quitté le camping. La décision de Jackson d’emmener Maggie camper était mal informée, bien qu’il ne puisse pas être complètement blâmé pour cela.

2. MAGGIE AVAIT DE NOMBREUSES COMPÉTENCES

Un soir au Joe’s, également connu sous le nom d’Emerald City Bar, Maggie et Jackson ont décidé de parler de choses uniques que chacun d’eux a faites. Maggie a mentionné qu’elle parlait couramment la langue des signes et avait lu tous les livres de Harry Potter.

1. A UNE TRÈS LONGUE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

Avant de rejoindre Grey Sloan, Maggie avait été directrice de Cardio pendant deux ans. Elle avait également été certifiée par le conseil d’administration et membre de l’American College of Surgeons. Il a également des privilèges dans tous les principaux hôpitaux de Seattle.