Sean ‘Diddy’ Combs rend hommage à la défunte mère de ses filles jumelles avec une photo de famille festive

Sean « Diddy » Combs est fier de la capacité de ses filles jumelles à arrêter un mouvement !

Samedi, le rappeur a posté une jolie photo de lui avec les jumeaux de 15 ans Jessie James et D’Lila Star Combs pour célébrer un événement de retour à la maison dans lequel le duo s’est produit.

Sur la photo, Combs pose avec ses filles tout en souriant largement. Les filles portent des tenues de cheerleading et tiennent des pompons et des fleurs, tandis que le frère Quincy Taylor Brown se tient sur le côté dans un look violet audacieux.

« Tellement fière de mes filles pour leur performance de retour à la maison! » Combs a écrit. « Le papa le plus fier du monde. »

Le rappeur a poursuivi en plaisantant en disant qu’il n’était pas toujours aussi sûr de la capacité des filles à bouger et à groover.

« Je me souviens quand ils ne pouvaient pas attraper le rythme quand ils avaient environ six ans et je devenais extrêmement nerveux que mes filles ne puissent pas danser », a-t-il écrit. « MDR. Après hier soir [sic] ce n’est plus un souci pour moi et ma famille! Ils ont TUÉ ! »

Combs a fermé le message en disant qu’il savait « qu’ils rendaient leur mère fière ».

Jessie et D’Lila sont deux des enfants du rappeur avec feu Kim Porter, décédé en 2018. Les deux filles, qui partagent un compte Instagram sous le nom d’utilisateur @the_combs_twins, ont également partagé la photo sur leur histoire Instagram avec la légende « Famille Première. » La paire a également posté un clip de leur routine de cheerleading.

Dans le passé, Combs a qualifié sa relation avec Porter d' »inexplicable ». Le duo a commencé à se fréquenter au milieu des années 90 et a eu une relation intermittente jusqu’en 2007.

Sean « Diddy » Combs et sa famille assistent à la cérémonie en son honneur avec une étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 2 mai 2008 sur Hollywood Boulevard à Hollywood, Californie. Vince Bucci/Getty Images

Porter et Combs ont eu un autre enfant, un fils nommé King, 24 ans. Combs a également adopté et élevé Brown, maintenant âgé de 31 ans, qui était le fils de Porter issu d’une relation précédente.

Combs a également deux autres enfants : Justin Dior Holmes, 28 ans, qu’il partage avec la créatrice Misa Hylton, et Chance Combs, 16 ans, née de Sarah Chapman quelques mois seulement avant que Combs et Porter n’accueillent leurs jumeaux.

Même lorsqu’ils n’étaient plus impliqués dans une relation amoureuse, le couple est resté des amis proches et des coparents. Après la mort de Porter d’une infection pulmonaire en 2016, Combs l’a qualifiée de « plus qu’une âme sœur » et a déclaré qu’il se concentrerait sur l’éducation de leur famille commune.

« Je vais élever notre famille comme vous me l’avez appris », a-t-il écrit dans un post Instagram supprimé depuis. « Je t’aime pour toujours!!!! »

