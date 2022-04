LineageOS 19 est désormais officiel : toutes les nouveautés qui accompagnent la nouvelle version de la célèbre ROM

in

Partager

LineageOS 19 est basé sur la version AOSP d’Android 12, inclut le correctif de sécurité d’avril 2022 et a amélioré ses applications natives telles que la galerie ou le navigateur Web.

Bien que l’utilisation des ROM pour Android ait été considérablement réduite, il existe encore des utilisateurs qui les installent sur leurs smartphones pour mettez à jour vos appareils avec la dernière version d’Android et avec le dernier correctif de sécuritécar le fabricant de votre mobile ne les prend plus en charge.

L’une des meilleures ROM pour Android, qui est née des cendres du mythique Cyanogenmod, est LineageOS, qui vient d’officialiser via son blog d’entreprise l’arrivée de sa version 19. C’est tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle version de la célèbre ROM.

Ce sont toutes les nouvelles qui viennent avec LineageOS 19

LineageOS 19 est basé sur la version AOSP d’Android 12 de Google Pixel 6, identifiée par le label Android-12.1.0_r4qui regroupe toutes les actualités de la nouvelle version du système d’exploitation Google telles que la nouvelle interface Material You, le panneau de confidentialité ou les captures d’écran étendues.

En outre, cette nouvelle version de la ROM populaire a également inclut le correctif de sécurité d’avril 2022qui corrige un grand nombre de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et améliorer les performances de l’appareil.

Le reste de l’actualité qui arrivent avec LineageOS 19 sont les suivants :

WebView a été mis à jour vers Chromium 100.0.4896.58

Le panneau de volume Android 12 a été modifié en le rendant sur un panneau extensible latéral

L’application de galerie native a été remaniée avec un grand nombre de corrections de bogues et d’améliorations

L’application Updater a reçu un grand nombre de corrections de bogues et d’améliorations

Le navigateur Web natif, Jelly, a été remanié avec une grande variété d’améliorations et de corrections de bogues

L’application Recorder a reçu de nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bugs

Suppression des publicités du lanceur Android TV

La caméra Snapdragon de Qualcomm a été supprimée et les appareils qui l’utilisaient auparavant utiliseront désormais Camera2

et les appareils qui l’utilisaient auparavant utiliseront désormais Camera2 Le mode sombre est maintenant activé par défaut

L’assistant de configuration a été entièrement remanié avec toutes les nouvelles icônes de style Android 12, des animations et un tas de nouvelles pages configurables

Cette nouvelle version comprend un nouvel ensemble d’icônes pour presque toutes les applications y compris ceux du système

y compris ceux du système Cette nouvelle version a un nouveau fond d’écran par défaut et une nouvelle collection de fonds d’écran conçus sur la base des thèmes Material You d’Android 12

La visualisation Wi-Fi est disponible pour tous les appareils qui l’optent

Cette nouvelle version prend en charge sons de chargement personnalisés pour différents types de chargementfilaire ou sans fil

Ils parviennent à faire fonctionner Android 12 sur ce légendaire Samsung d’il y a 9 ans

Tous les appareils compatibles avec LineageOS 19

LineageOS est terminé disponible sur un total de 41 appareils Android plus anciensmême si on s’attend à ce qu’il atteigne bientôt plus de terminaux.

Les 41 smartphones et tablettes Android compatibles avec LineageOS 19 Ils sont les suivants:

Asus Zenfone 5z

asus zenfone 8

F(x)tec Pro

Pixel 2

GooglePixel 2XL

GooglePixel 3

GooglePixel 3XL

GooglePixel 3a

Google Pixel 3a XL

Pixel 4

GooglePixel 4XL

GooglePixel 4a

GooglePixel 4a 5G

Pixel 5

GooglePixel 5a 5G

Lenovo Z5 Pro GT

Lenovo Z6 Pro

Moto G6 Plus

Moto G7

Puissance du Moto G7

Moto G7 Plus

Moto One Power

Moto One Action

Moto One Vision/Motorola P50

moto x4

moto z2 force

Moto Z3 Jouer

Nokia 6.1 (2018)

Nokia 6.1 Plus

Un plus 6

OnePlus 6T

RazerPhone2

Samsung Galaxy Tab S5e (LTE)

Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi)

SHIFT SHIFT6mq

Sony Xpéria XA2

Sony Xperia XA2 Plus

Sony Xperia XA2 Ultra

sony xpéria 10

Sony Xperia 10 Plus

Xiaomi PETIT F1

Rubriques connexes: Android

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂