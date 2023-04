Killers of the Flower Moon de Leonardo DiCaprio aura une durée épique

Le prochain thriller occidental du réalisateur Martin Scorsese, Les tueurs de la fleur de lune, a été confirmé pour avoir une durée d’exécution épique. Bien que ce ne soit pas aussi épique que jamais. Grâce à un rapport de Deadline, Killers of the Flower Moon durera 3 heures et 26 minutes, au lieu des 3 heures et 54 minutes suggérées récemment.





Empilé contre le catalogue arrière de Martin Scorsese, cela fait Les tueurs de la fleur de lune le deuxième film le plus long du cinéaste, le premier étant l’épopée de gangsters de Netflix, L’Irlandaisqui affiche 3 heures et 29 minutes.

Réalisé par Martin Scorsese à partir d’un scénario de Scorsese et Eric Roth, et basé sur le livre de non-fiction Killers of the Flower Moon: Les meurtres d’Osage et la naissance du FBI de David Grann, Les tueurs de la fleur de lune explorera les meurtres réels qui ont eu lieu dans la nation Osage dans les années 1920 après la découverte de pétrole sur des terres tribales. L’incident a déclenché une enquête majeure du FBI dirigée par J. Edgar Hoover, 29 ans, et l’ancien Texas Ranger Tom White, qui devrait être joué par Breaking Bad et Fargo vedette Jesse Plemons.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le Les tueurs de la fleur de lune Le casting est impressionnant et trouve l’acteur oscarisé Leonardo DiCaprio dans le rôle d’Ernest Burkhart, avec son compatriote oscarisé Robert De Niro prêt à incarner son oncle, l’éleveur américain et meurtrier condamné William Hale. Le reste de la distribution comprend des personnalités telles que le récent lauréat d’un Oscar Brendan Fraser, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Jack White et John Lithgow.





Killers of the Flower Moon fera ses débuts au 76e Festival de Cannes

Apple TV+/Paramount Pictures

Les tueurs de la fleur de lune et son exécution de test de la vessie a maintenant été confirmée pour ses débuts au 76e Festival de Cannes en mai. Bien que nous n’ayons pas encore vu grand-chose du film, à part cette image d’un Leonardo DiCaprio à l’air fatigué, le projet a reçu les éloges de David Grann, l’auteur du livre de non-fiction qui Les tueurs de la fleur de lune est basé sur.

« J’ai visité le plateau pendant quelques jours. Et j’ai été, encore une fois, vraiment impressionné par la façon dont ils ont réussi à donner vie à ces personnages historiques et à capturer les vérités cachées de l’histoire », a déclaré Grann à propos de ce qu’il a vu du projet. [DiCaprio] semblait juste être capable de capturer la nature d’Ernest Burkhart, et le niveau de complicité de son personnage, et ce système pervers. Et Lily Gladstone donne vie à Mollie avec une telle sensibilité et une telle puissance émotionnelle, du moins dans les passages que j’ai vus. »

Les tueurs de la fleur de lune La costumière Jacqueline West a quant à elle révélé ce que Leonardo DiCaprio pense de la qualité du western, l’acteur lui révélant qu’il pense que « nous avons travaillé sur un chef-d’œuvre ».

Les tueurs de la fleur de lune devrait avoir sa première mondiale au 76e Festival de Cannes le 20 mai 2023, avant de sortir dans certaines salles le 6 octobre 2023. Les tueurs de la fleur de lune obtiendra ensuite une large diffusion le 20 octobre 2023, par Paramount Pictures, avant d’atterrir plus tard sur Apple TV +.