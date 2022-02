L’incroyable kidnapping de Brad Pitt que tout le monde a oublié

Curiosités

Il y a 20 ans, l’acteur oscarisé pour Il était une fois… à Hollywood Il était au milieu d’une situation étrange. Les responsables ont révélé comment ils ont réussi à le mener à bien.

© GettyL’incident s’est produit en 2002.

Lorsqu’il s’agit de moments aussi inconfortables et terribles, la ressource la plus simple consiste souvent à les bloquer de notre mémoire. C’est peut-être pour cela que peu se souviennent du moment où Brad Pitt il a été kidnappé. Cette année marque exactement deux décennies de la situation vécue à Los Angeles, à côté d’un stand de restauration rapide. Certaines des personnes présentes n’ont pas compris ce qui s’était passé avec l’acteur gagnant du oscar.

En 2002, l’acteur de Il était une fois… à Hollywood Cela faisait partie d’une grosse blague organisée par les producteurs et les membres de l’une des émissions les plus controversées du nouveau millénaire : Âne. Dans ce qui était le troisième volet de la série, alors que la production faisait fureur dans le monde, de nombreuses célébrités voulaient faire partie de leurs émissions. C’était comme ça Johnny Knoxville et Steve-O ils ont pu trouver Pitt dans votre programme.

Dans le neuvième épisode de la troisième saison, Brad Pitt Il s’est prêté à simuler son enlèvement. L’idée? J’ai juste dû marcher jusqu’à un stand. Les hot-dogs de Pink à Los Angeles, à quel point il serait capturé par les membres de Jackass, qui le chargeraient ensuite dans une camionnette et partiraient à toute vitesse. La vidéo est visible sur Youtube et la réaction des personnes présentes est surprenante : seuls quelques-uns parviennent à faire quelque chose, comme courir au van ou appeler la police.

Dans une interview de 2019 avec Le club des neufle directeur de la photographie, Rick Kosick, Il a raconté comment ils avaient réussi à préparer cette farce sans avoir d’ennuis avec la justice. « C’était incroyable. J’étais assis avec mon appareil photo. Personne n’était au courant, ils ont sûrement vu que j’étais Brad Pitt là-bas et nous le prendrons », a déclaré le caméraman. Il a ensuite expliqué : « Je pense que les producteurs ont dit : ‘Nous allons tourner dans cette zone. Vous recevrez des appels, ne vous inquiétez pas ‘ ».

D’autres stars qui sont passées par Jackass

En cas de Brad Pitt était l’un des plus frappants, car non seulement il acceptait d’être kidnappé mais il faisait aussi des farces à des gens en costume de gorille. D’autres artistes qui faisaient partie du spectacle étaient des personnalités telles que Shaquille O’neall’étoile de la NBAet le membre du groupe incontournable Embrasser, Gène Simmons. Kosick a raconté que vers la fin des émissions de Âne, « Chaque célébrité voulait en faire partie » et c’est pourquoi ils n’ont eu aucun problème à les ajouter à leur tournage.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂