Chip Gaines publie une adorable vidéo de son fils de 3 ans, Crew, courant un marathon

Le fils de Chip et Joanna Gaines, Crew, n’a que 3 ans et il a déjà couru son premier marathon.

Lundi, Chip, 47 ans, a mis en ligne sur Instagram un clip de lui faisant du jogging avec son fils lors du troisième marathon annuel du district de Silo le week-end dernier à Waco, au Texas.

« Bon travail », dit-il à son plus jeune fils alors qu’il court à côté de lui. « Dang, équipage ! Vous nous battez.

Dans la légende, le père de cinq enfants s’est vanté de manière ludique: « Mon bébé est meilleur que votre bébé. » Il a ensuite inclus les hashtags « SiloDistrictMarathon » et « crewsLife ».

Chip a également partagé une série de photos du duo courant aux côtés des autres participants dans une publication Instagram distincte.

« Aujourd’hui a débuté notre 3e marathon du district de Silo – et notre 1er sans mon ami @gigrunewald », a-t-il commencé dans la légende. « Des milliers de coureurs se rassemblent à Waco aujourd’hui/demain pour soutenir la recherche sur le cancer. Moi et les enfants avons couru dur pour toi aujourd’hui, Gabe !

Ce n’était pas la première fois que Crew participait au Silo District Marathon. Quand il avait 10 mois, Chip l’a poussé dans une poussette pour un semi-marathon.

Selon le site Web Magnolia des stars de « Fixer Upper », le week-end du Silo District Marathon, qui s’est déroulé cette année du 22 au 24 avril, a débuté en 2018 en tant que partenariat entre Chip et l’ancien coureur professionnel Gabriele « Gabe » Grunewald.

Gabe était une coureuse de fond qui a étudié à l’Université du Minnesota en 2009. Alors qu’elle était à l’université, Gabe a été diagnostiquée avec une forme rare de cancer des glandes salivaires appelée carcinome adénoïde kystique (ACC).

L’année suivante, on lui a également diagnostiqué un cancer de la thyroïde. Mais, elle a continué à courir. Elle a participé à la course de 1 500 mètres aux essais olympiques de 2012 après avoir subi des traitements et une intervention chirurgicale.

En 2016, l’ACC est revenu. Son mari, Justin Grunewald, a partagé sur sa page Instagram en juin 2019 que sa femme était décédée d’un cancer à 32 ans.

Joanna, 44 ans, a rendu hommage à Gabe dans sa publication Instagram sur le troisième événement annuel.

Elle a mis en ligne une vidéo contenant des images de la course, qui accroît le soutien et la sensibilisation à la recherche sur le cancer, et a montré aux participants recevant leurs médailles.

« Tout a commencé par une rencontre fortuite avec @gigrunewald à Central Park en 2017 », écrit-elle dans la légende. « Elle a inspiré Chip à courir son premier marathon et à la manière de Chip, il a décidé non seulement de courir, mais d’accueillir la course ici à Waco, TX. »

Le propriétaire de Magnolia Network a ajouté: «Maintenant, trois marathons du district de Silo plus tard, nous courons en l’honneur de notre cher ami, Gabe. Nous avons senti son esprit avec nous ce week-end.

Selon son message, la course a permis de recueillir plus de 150 000 € pour la Brave Like Gabe Foundation – qui a été fondée par le regretté coureur – et 50 000 € pour la Community Cancer Association of Waco.

Les Gaines ont une histoire de soutien à des causes caritatives.

L’année dernière, Chip s’est rasé les cheveux jusqu’aux épaules après avoir collecté plus de 300 000 € pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude, selon un communiqué de presse partagé avec AUJOURD’HUI à l’époque.

Il a dit qu’il ferait don de ses cheveux à Children with Hair Loss, une organisation qui fabrique et fournit des perruques aux enfants dans le besoin.