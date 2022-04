Expliqué: Que sont les spambots et pourquoi Elon Musk les poursuit-il sur Twitter

26 avril 2022 15:31:05 IST

Dans sa forme la plus rudimentaire, un spambot est un programme utilisé pour se propager sur diverses avenues d’Internet. Cela peut être sous la forme d’un e-mail, ou comme c’est le cas avec Twitter, sous la forme d’un faux profil ou d’un profil volé, qui diffuse des commentaires malveillants.

Les pirates et les spammeurs ont utilisé des spambots pour diffuser des liens malveillants, attaquer et harceler des personnes sur Internet, diffamer des campagnes et, dans certains cas, interférer dans la gouvernance en faisant basculer les élections.

Les spambots ont également conduit au piratage de comptes légitimes, qui ont ensuite été utilisés pour diffuser des informations erronées. De toute évidence, les spambots représentent tout ce qui ne va pas et tout ce qui peut mal tourner avec les médias sociaux et Internet en général.

Pourquoi Elon Musk s’en prend-il aux Spambots ?

Compte tenu de la taille d’Elon Musk, partisan des crypto-monnaies, il semblerait naturel qu’il s’attaque aux spambots. Sur Twitter, il existe plusieurs faux comptes qui sont utilisés par les spambots pour arnaquer les personnes qui viennent de commencer à explorer les crypto-monnaies. Certains de ces robots spammeurs fonctionnent de manière si sophistiquée que même des personnes connaissant la technologie en sont parfois victimes.

Musk, dans une interview, a dit un jour que s’il avait un dogecoin pour chaque spambot et escroquerie crypto qu’il avait rencontré, il aurait au moins un portefeuille de 100 milliards de Dogecoin.

Comment fonctionnent les spambots ?

Les spambots, en particulier sur Twitter, commentent normalement les tweets d’utilisateurs légitimes et actifs de Twitter qui ont un public décent. Plusieurs spambots sont également amenés à apparaître comme des comptes originaux de certaines célébrités. Ces commentaires de spam contiennent des liens vers des sites Web malveillants qui peuvent lancer des attaques de phishing et voler des informations de connexion vitales. Parfois, ils diffusent également de faux sites Web réalistes où les utilisateurs peu méfiants sont amenés à partager leurs coordonnées bancaires ou de portefeuille.

Sur Twitter, il existe divers spambots qui imitent les traders NFT légitimes et les passionnés de crypto. Lorsque ces spambots tweetent un lien malveillant demandant à leurs abonnés sans méfiance d’acheter un certain NFT ou d’investir dans certaines cryptos, la plupart des abonnés pensent à tort que le véritable utilisateur humain utilise son compte secondaire pour tweeter et finit par leur faire confiance. Les partisans d’Elon Musk ont ​​été victimes d’un certain nombre d’escroqueries de ce type.

Comment reconnaître un Spambot ?

Un spambot de conception très rudimentaire utilisera de mauvaises orthographes, en particulier lorsqu’il s’agit de noms. Leurs tweets ne seront pas non plus grammaticalement corrects et utiliseront un ton étrange, que le véritable utilisateur humain n’utilise généralement pas. Leur chronologie sera également remplie de liens vers des sites Web suspects. Un spambot plus sophistiqué, cependant, tiendra compte de tout cela, et sera très sournois. C’est pourquoi il est important de vérifier la marque de profil vérifié ou la coche bleue à côté d’un nom d’utilisateur. De plus, si un utilisateur a très peu d’abonnés, a un pseudonyme très évident et est très actif pour partager des liens et commenter d’autres tweets, il y a de fortes chances que le profil soit en fait celui d’un spambot.

Comment les spambots compromettent-ils les vrais utilisateurs humains ?

Les spambots compromettent les vrais utilisateurs humains de plusieurs façons. Non seulement ils aident les escrocs à tromper les personnes sans méfiance, mais ils délégitiment également l’activisme et les mouvements légitimes sur Internet. Il suffit de penser au scepticisme auquel certains systèmes basés sur Internet ont dû faire face en raison du nombre très inhabituel de spams qui y ont été associés.

Les spambots et les spams perturbent tous les résultats de référencement des sites Web légitimes. La plupart des moteurs de recherche récompensent en fait une page Web si ses liens ont été partagés sur un certain nombre de plateformes de médias sociaux. Il s’agit d’un élément central du référencement black hat et bien que la plupart des moteurs de recherche aient une politique contre de telles pratiques, les mettre en œuvre dans la vie réelle est une tâche difficile.

Les spambots qui ont été conçus avec une intention malveillante diffusent souvent de fausses nouvelles et peuvent parfois également générer de telles nouvelles. Cela a conduit à influencer les élections et à blesser de vraies personnes. L’utilisation la plus courante des spambots, cependant, consiste à diriger les gens vers des sites Web et des fichiers suspects qui peuvent ensuite lancer des attaques de phishing sur le système d’un utilisateur et les infecter avec des fichiers et des virus malveillants.

À quels défis Elon Musk est-il confronté dans sa lutte contre les spambots ?

Twitter essaie de gérer les spambots depuis un certain temps maintenant, mais sans réel effet. Bien qu’Elon Musk ait déclaré qu’il « combattrait les spambots à mort », c’est plus facile à dire qu’à faire. Musk n’a pas vraiment partagé de plan sur la façon dont il envisage de s’attaquer aux bots.

Deuxièmement, Musk a également l’intention de rendre publics les algorithmes de Twitter. Ceci est directement contraire à la lutte contre les mauvais robots, car les fabricants de robots ou les programmeurs utilisent les algorithmes et les systèmes de sécurité de Twitter pour créer des programmes qui peuvent éviter la détection.

Et puis, il y a le problème de l’apprentissage automatique. Les programmeurs ont commencé à créer des robots spammeurs très sophistiqués qui peuvent évoluer, créer plusieurs comptes d’apparence très réaliste et travailler de manière très secrète, évitant ainsi la détection.

Le dernier problème est Musk lui-même et son comportement en ligne. Musk est un troll massif et le plus souvent, ses tweets sarcastiques ne sont pas perçus comme tels, en particulier par ses abonnés. Cela permet aux spambots d’imiter très facilement ses activités en ligne et de tromper les gens

Mais alors, n’oublions pas, c’est le même homme qui a rendu la conduite et la possession de véhicules électriques aussi pratiques et plus économiques que les automobiles ICE. S’il y a quelqu’un qui peut réellement s’attaquer aux spambots et s’en débarrasser pour nous, c’est bien Elon Musk.

