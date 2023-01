L’incubateur de projets de Google, Area 120, travaille sur Google Maps pour les vingtenaires

Mi-2022 et en silence, Google a racheté ‘Liist’, une application cartographique destinée aux jeunes et dotée de fonctions sociales qui fait aujourd’hui partie des 3 projets survivants du laboratoire Area 120.

L’équipe « Liist » rejoint Google pour apporter des fonctions sociales à Maps ou préparer une nouvelle application pour « Gen.Z ».

Il y a quelques semaines, dans ce plan de restructuration massif que vit l’industrie technologique, de Google les ciseaux ont été jetés sur certains projets non prioritaires, notamment encadrés au sein votre laboratoire d’idées folles Zone 120qui serait réduite pour essayer de se concentrer sur des technologies plus applicables et utiles pour l’évolution humaine.

Maintenant, grâce à 9to5Google, nous savons déjà ce que ce sera. l’un de ces trois projets qui resteront actifs dans le Zone 120 par Googlequi n’est autre que l’évolution de l’application ‘Liste’ que le géant de Mountain View a acquis discrètement il y a quelques mois.

Le slogan de Liist est ‘faire des cartes avec des amis’c’est-à-dire « faire des cartes avec des amis », et parmi ses principales caractéristiques figurait celle de enregistrez les endroits que vous avez vus sur Instagram, TikTok et d’autres réseaux sociauxafin de les visiter plus tard ou simplement tenir des listes de sites intéressants étiquetés et triés.

Presque tous les projets « Area 120 » ont été créés de l’intérieur par des employés, mais dans un geste étrange, Google a acheté « Liist » et a intégré son équipe dans le laboratoire d’idées folles.

Ils disent de Google que cela C’est un produit idéal pour ‘génération Z’et peut-être pour cette raison, ils ont acquis l’application au milieu de l’année dernière 2022 afin de la faire évoluer et de la transformer en une sorte de Google Mapsou Google My Maps plutôt, conçu exclusivement pour les plus jeunes et avec de nombreuses connotations sociales.

Dans tous les cas, la demande ‘Liste’ a été fermé l’année dernièreavec plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs actifs et des investissements en capital-risque allant jusqu’à 7 chiffres, avant d’être acquis par Google dans un étrange mouvementpuisque tous les projets du Zone 120 ont été parrainés ou créé directement par les employés de la compagnie.

Nous savons que l’application autorisé à afficher une vue cartographique avec un aspect plus social, conçu pour être partagé, montrant les lieux enregistrés de nos réseaux sociaux préférés et permettant la possibilité que nos amis ou invités pourraient voter sur les sites à visiter.

Une autre option était explorer des lieux importants dans ‘Liste’et même les perquisitions étaient autorisées.

Les idées de ‘Liist’ n’étaient pas mauvaises, mais l’application a fermé en 2022 et maintenant Google adopte ces options dans Maps ou développe une sorte de My Maps conçu spécifiquement pour Gen.Z.

on ne sait pas ça ouais Que vont faire les membres de l’équipe maintenant ? ‘Liste’car ils exercent déjà leurs fonctions au sein de la zone 120 de Google, faisant sûrement croître leur service face à une future application autonomeou en vue de intégrer ces fonctionnalités sociales directement dans une Google Maps qui attend depuis longtemps des nouvelles intéressantes comme celles-ci.

Ce qui a été confirmé, c’est que ces ingénieurs et développeurs sont Concentré sur « produits de consommation pour Gen.Z »et jusqu’ici on peut lire car on n’en sait pas plus.

En revanche, les deux autres produits qui ont réussi à survivre à la restructuration et à l’amincissement du Zone 120 par Google ils sont le projet ‘À haute voix’ qui vise à faciliter la tâche des créateurs YouTube doublage simple et rapide de vos vidéos dans d’autres languesen plus du projet ‘Chèques’ qui aiderait les développeurs d’applications mobiles à respecter les bases de confidentialité.

