La première bande-annonce du nouveau film avec Nicolas Cage dans le rôle de Nicolas Cage

Dans une comédie d’action à venir Le poids insupportable des talents massifs, Cage joue une version fictive de lui-même, aux côtés de Pedro Pascal, Sharon Horgan, Tiffany Haddish et Neil Patrick Harris.

L’intrigue suit Cage alors qu’il accepte à contrecœur une invitation à assister à une fête d’anniversaire du milliardaire mexicain super fan et baron de la drogue notoire Javi (Pascal), qui oblige Cage à recréer certains de ses personnages les plus emblématiques afin de sauver sa femme et sa fille kidnappées.

Le scénario exige que l’acteur ait deux rôles – l’un en tant qu’acteur en difficulté essayant de revenir à ses jours de gloire, et l’autre en tant que jeune lui-même de l’époque où il était une grande star.

Crédit : Lionsgate

Cela ressemble à une balade étrange et merveilleuse – pas que Cage en ait la moindre idée, car il a juré de ne pas la regarder.

S’adressant à Collider, il a déclaré: « Je ne verrai jamais ce film.

« Mais c’est tout simplement trop d’un voyage fou pour moi d’aller dans une salle de cinéma et de me regarder jouer la version très névrosée et anxieuse de moi de Tom Gormican. »

Cage a continué : « [Tom] continué à me pousser dans cette direction. J’ai dit : ‘Tom, ce n’est pas vraiment moi. Je suis vraiment [made of] moments calmes, méditatifs et réfléchis. Je ne suis pas ce type névrosé, nerveux et anxieux tout le temps.

« Mais il a dit: » Eh bien, la cage névrosée est la meilleure cage. «

« J’ai dit : ‘D’accord, d’accord. Allons-y, mec. Je ferai ce que tu veux.’

Crédit : Lionsgate

« Je ne le verrai pas. Mais j’espère que vous l’apprécierez.

Cage avait également souligné précédemment que le personnage était simplement une version «stylisée» de lui-même.

S’adressant à Empire l’année dernière, il a déclaré: « Rappelez-vous ce talk-show auquel j’ai participé, Wogan, quand je faisais la promotion Le coeur qui est en Desert?

« Jeune Nic Cage [in the film] sera cette mec.

« Mais c’est une version très stylisée de moi. C’est définitivement juste moi qui ‘prends la pisse’, comme on dit, hors de moi-même. »

L’acteur a ajouté : « Je n’aime pas regarder en arrière. Mais ce film me repousse tout en quelque sorte.

« Je vais probablement devoir revoir quelques films du passé, car je pense que nous allons devoir reconstituer certaines de ces séquences. C’est comme marcher dans un Cabinet du Dr Caligari version de Air conditionné et Face/Désactivé. «