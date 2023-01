« I’m Georgina 2 » : date de sortie et ce que l’on sait de la nouvelle saison de la téléréalité de Georgina Rodríguez

« Je suis Georgina » a été l’une des émissions de téléréalité les plus réussies sur Netflix en 2022. L’émission a montré une partie de la vie de Georgina Rodríguez, la célèbre mannequin et petite amie du footballeur Cristiano Ronaldo, et c’était l’un des événements les plus commentés sur les réseaux sociaux.

Maintenant, en 2023, la jeune célébrité a annoncé la prochaine sortie du nouvel opus de la série documentaire. Avec ces chapitres, l’influenceuse veut se rapprocher de son public.

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, nous révélons la date de sortie et ce que nous savons sur la nouvelle saison de la télé-réalité Georgina Rodríguez.

QU’EST-CE QUE « JE SUIS GEORGINA 2 » ?

« Je suis Georgina 2 » promet de montrer une toute autre facette de sa protagoniste, qui se définit comme mère, influenceuse et femme d’affaires. Autrement dit, nous verrons un portrait de sa vie quotidienne après avoir traversé des moments difficiles.

Nous devons préciser que Georgina Il a publié diverses images du tournage de l’émission de téléréalité en octobre 2022. A cette époque, elle avait déjà fait face à la perte d’un des enfants qu’elle attendait lors de sa grossesse gémellaire, en plus de surmonter l’attaque massive sur les réseaux sociaux.

Par conséquent, on peut supposer que ceux-ci seront thèmes cruciaux de la série. Ce n’est pas encore confirmé, mais il est également probable que Cristiano Ronaldo faire une apparition dans l’émission.

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « I AM GEORGINA 2 » ?

Via votre compte Instagramla femme d’affaires a annoncé que « Je suis Georgina 2 » sera diffusé en mars 2023. Bien qu’il n’ait pas révélé le jour exact du lancement, la première image officielle de la production a déjà été publiée.

En cela, on observe Georgina Rodríguez en noir, dans une pose typique d’arbitre de football. Un clin d’œil très clair au métier de son partenaire, à un détail près : il ne brandit pas un carton rouge, mais une carte de crédit. Finalement, « Allons-y pour le doublé » se lit sur l’affiche de cette deuxième saison.

Image promotionnelle de « Je suis Georgina 2 » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA DEUXIEME SAISON DE « I AM GEORGINA » ?

Comme son premier opus, « Je suis Georgina 2 » sera disponible dans le catalogue de Netflix. Par conséquent, pour voir les nouveaux chapitres, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire. Accès depuis ce lien.

Vous voulez vous remémorer une partie de la saison 1 ? Regardez ici la bande-annonce officielle du projet « Gio ».