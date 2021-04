Godzilla contre. Le réalisateur de Kong explique son seul avantage majeur par rapport aux films MonsterVerse passés

Le tant attendu Godzilla contre Kong finalement publié ce mois-ci avec des critiques stellaires et des bénéfices sains au box-office. Le film est la dernière offre de Legendary Studios de leur franchise « MonsterVerse », qui comprend deux autres Godzilla films et Kong: l’île du Crâne. Adam Wingard, qui dirigeait Godzilla contre Kong, a récemment expliqué dans une interview qu’il avait l’avantage de voir les films précédents de la franchise, de choisir les parties qui fonctionnaient à inclure dans son film.

«J’avais l’avantage que tous ces réalisateurs n’avaient pas, en regardant ces trois films, qui avaient tous des approches très différentes. Et j’ai pu en quelque sorte dire: ‘OK, j’aimais le ton, par exemple, de certaines parties de Kong: l’île du Crâne. Et puis j’ai aimé l’engagement de Gareth Edwards envers le réalisme avec son film Godzilla. … Et puis ce que j’ai aimé dans le film King of Monsters de Dougherty était son genre de ton de complot plus grand que nature qu’il avait [with] tous les trucs fous de Monarch. J’ai adoré son approche de tout ça. «

Les entrées précédentes dans le MonsterVerse n’ont pas exactement mis le feu au box-office, et la franchise avait du mal à rester à flot quand GvK a été annoncé. Mais peu importe ce que vous pourriez penser de l’univers cinématographique de Kaiju que Legendary a tenté de construire, la perspective de voir les deux monstres géants les plus emblématiques du cinéma en train de se faire exploser allait toujours être un énorme attrait pour le grand public.

Pourtant, le King Kong vs. Godzilla le match ne ressemblait pas à une saisie d’argent au hasard, car la franchise s’y développait depuis le début. Dans Île du crâne, la scène finale montrait un dessin des temps anciens représentant des versions passées du singe géant et du lézard enfermés dans la bataille, avant que le rugissement de Godzilla ne soit entendu en arrière-plan.

Dans la romanisation de Godzilla: le roi des monstres, il a été révélé que Kong était au courant de la bataille pour la domination qui se déroulait entre Godzilla et le roi Ghidorah, mais avait choisi de ne pas participer à la bagarre. Ce n’est que lorsque Godzilla est venu frapper à la porte de Kong Godzilla contre Kong que le puissant singe n’eut finalement d’autre choix que de jeter à terre. Selon Wingard, les bases posées par les films précédents ont rendu son travail de conteur plus facile.

« Je voulais que cela donne l’impression que c’était le vrai match entre Godzilla et King Kong. Nous avons déjà eu un nouveau film de Kong, donc il est établi. Nous avons eu deux films Godzilla. Et donc je ne voulais pas trop les changer parce que je voulais avoir l’impression que c’était un combat légitime. Ce n’était pas deux nouveaux personnages qui se battaient … Et donc avec notre film, je voulais que ce soit Godzilla et Kong. Vous ne pouvez pas simplement commencer par là. C’est ce qui est si cool avec le MonsterVerse: c’est le point culminant de l’accumulation de ces films. Ils ont été établis, cette version, et maintenant nous pouvons les laisser se battre. «

Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong met en vedette Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Cette nouvelle provient de Yahoo.com.

