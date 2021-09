La connexion d’un acteur de La Casa de Papel et Nicki Nicole

Il y a quelques années, l’ère de exploit dans le monde de Musique: deux ou plusieurs artistes unissent leurs talents en un nouvelle chanson, ils le lancent sur le marché et les chiffres explosent. Bien qu’avant, il était utilisé pour voir une grande concurrence entre chanteurs du moment, il semble aujourd’hui que ces rivalités ont disparu et que de plus en plus amitiés et des liens entre des musiciens du monde entier.







En ce sens, deux talents ont surpris dans les réseaux avec une nouvelle amitié qui grandit à pas de géant. Il s’agit de La chanteuse argentine Nicki Nicole, reconnu pour des tubes comme Wapo Traketero ou Ne touche pas mon Naik, et L’acteur espagnol Jaime Lorente. Bien qu’il soit devenu célèbre pour son rôle de Denver au Le vol d’argent, La vérité est que petit à petit il commence à s’ouvrir dans l’industrie musicale grâce à ses propres chansons.







Lorente a fait l’actualité ces derniers jours: vendredi dernier, il a créé la première partie de la cinquième saison de la série Netflix et en même temps on a appris que sera père bientôt avec un costumier de la société de production. Ces derniers jours, son nom a refait surface parmi les tendances. C’est que l’acteur a partagé dans ses histoires de Instagram une photo avec l’artiste argentin et Natos y Waor, le duo de rap madrilène.

Sur ses réseaux sociaux, l’acteur a partagé une photo avec Nicki Nicole (Instagram @jaimelorentelo).



Ce n’est pas la première fois qu’ils sont vus ensemble. En juin de cette année, Nicki Nicole a visité Espagne et a rencontré beaucoup de ses amis. Après avoir passé une soirée avec Lali Espósito et Nathy Peluso, le chanteur est sorti Aitana et Ester Exposito. A cette époque, il a partagé une photo sur son Instagram à laquelle Lorente n’a pas tardé à réagir. « Reines »a-t-il écrit dans les commentaires. Quelques minutes plus tard, ils ont été vus ensemble dans une autre des images et on a appris que l’acteur de Élite J’étais invité.

Il y a quelques heures à peine, Nicki Nicole -qui reste dans le pays européen- a mis en ligne une vidéo sur ses réseaux sociaux en collaborant sur scène avec Camilo. Après avoir remercié l’énorme opportunité, les commentaires de Llorente ont été à nouveau lus. Cette fois, il a juste choisi d’y mettre du cœur. Un exploit viendra-t-il d’eux deux ?