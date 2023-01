Succession : date de sortie, bande-annonce et casting de la saison 4 sur HBO Max

in

HBO MAX

La série avec Brian Cox et Jeremy Strong a une date de retour sur la plateforme de streaming. C’est tout ce qu’il faut savoir avant son retour sur HBO Max.

© HBOMaxLa quatrième saison de Succession arrivera en 2023 sur la plateforme de streaming.

Le grand succès de HBO Max Il reviendra très prochainement sur la plateforme de streaming. Il s’agit de Successionla série primée aux Emmy créée par Jesse Amstrong, qui diffusera prochainement sa quatrième saison. En ce sens, l’intrigue qui traverse le pouvoir et la dynamique familiale entre un patriarche et ses quatre enfants aînés sera reprise une fois de plus.

A quoi ressemblera la saison 4 ? Succession? Le synopsis officiel publié par la plateforme de streaming indique : «La vente du conglomérat médiatique Waystar Royco au visionnaire technologique Lukas Matsson se rapproche. La perspective de cette vente sismique provoque une angoisse existentielle et une division familiale parmi les Roy alors qu’ils anticipent ce que sera leur vie une fois l’affaire conclue.”.

+ Quand la saison 4 de Succession est-elle diffusée sur HBO Max ?

La fin de la troisième tranche de Succession jeté les bases d’une nouvelle émission. De cette façon, HBO Max a confirmé que la quatrième saison arrivera au catalogue le 26 mars, dans le but de présenter les conséquences de la trahison vue dans le dernier épisode. De cette façon, chaque dimanche un nouveau chapitre arrivera jusqu’à la conclusion avec un total de 10 épisodes.

+ Bande-annonce pour Succession Saison 4

Les premières saisons de Succession Ils ont été nominés pour 48 Emmy Awards, obtenant même des statuettes pour la meilleure série dramatique. Si vous avez déjà vu les trois épisodes précédents, alors vous serez prêt à voir la suite de cette histoire. « Une lutte de pouvoir s’ensuit alors que la famille pèse un avenir dans lequel son poids culturel et politique est sévèrement réduit.», anticipe HBO Max. Regardez la bande-annonce ici!

+ Le casting de Succession saison 4

Le casting de la saison 4 de Succession ramènera des personnages de la série à succès HBO Max. De cette façon, ils reprendront leurs rôles Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Dagmara Domińczyk et Arian Moayed, entre autres. Ils rejoindront également le casting Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe et Jóhannes Haukur Jóhannesson.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?