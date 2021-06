L’incroyable star de Hulk, Lou Ferrigno, jette un coup sur les super-héros de CGI

Lou Ferrigno a lancé un coup contre les super-héros de CGI tout en faisant remarquer à quel point il est fier de la façon dont il regarde L’incroyable Hulk. De la fin des années 70 au début des années 80, Ferrigno a dépeint Hulk avec le regretté Bill Bixby dans le rôle du Dr David Bruce Banner. Parce que c’était des décennies avant que CGI dans la fiction de super-héros ne soit la norme, jouer Hulk nécessitait de maintenir un physique crédible pour le personnage, ce qui nécessitait un engagement sérieux et un travail acharné de Ferrigno.

Vous ne pouvez pas blâmer Lou Ferrigno pour être fier de son travail, bien que certains fans s’opposent à certains commentaires récents de l’acteur sur Twitter. Récemment, le magazine Men’s Health a couvert la carrière de Ferrigno, y compris des informations sur ses habitudes alimentaires. Un tweet ultérieur de Ferrigno reconnaissant l’article note qu’il était le « seul personnage de super-héros à ne pas porter de costume », et l’acteur de Hulk a inclus une vidéo de lui-même encourageant les gens à acheter le magazine.

« Merci @MensHealthMag pour cet article sur moi, ma carrière + des conseils sur ce que je mange. Quand on y pense, j’étais le seul personnage de super-héros à ne pas porter de costume, donc garder mon physique était très important pour moi! » Ferrigno a écrit.

Dans un tweet de suivi publié le lendemain, l’acteur a semblé jeter de l’ombre sur la représentation des super-héros modernes en ajoutant: « Je ne peux pas penser à un autre super-héros qui n’est pas en costume ou en CGI. J’ai travaillé très dur sur mon alimentation et mon exercice pour Hulk . Je n’allais laisser tomber personne. Le Hulk était aussi mon héros quand j’étais enfant. «

Certains fans de films de bandes dessinées ne comprennent pas ce que dit Ferrigno. Les commentaires incluent des réponses de fans nommant d’autres acteurs qui ont subi de grandes transformations physiques pour des rôles de super-héros. Parce que Chris Hemsworth a l’air plus jacké que Hulk Hogan ces jours-ci, le Thor le nom de l’acteur est celui qui a été beaucoup mentionné. L’argument avancé par Ferrigno, cependant, est qu’il n’avait pas besoin de CGI ou de costume de super-héros, au-delà de la peinture verte et du maquillage au moins.

La déception de Ferrigno dans la représentation de l’univers cinématographique Marvel avec Mark Ruffalo dans le rôle n’est pas un secret. L’année dernière, il a expliqué à FabTV comment le Hulk moderne ne se sent pas aussi authentique en raison de l’utilisation de CGI. Ferrigno a également suggéré que Hulk doit être plus « hideux » pour ressembler davantage à une créature, nous ne pouvons donc qu’imaginer à quel point le « smart Hulk » de Ruffalo dans Avengers : Fin de partie ne s’est pas bien assis avec l’original L’incroyable Hulk Star.

« Aujourd’hui, vous avez tout ce CGI et tout. Je ne sais pas dans quelle direction va Hulk », a déclaré Ferrigno. « Je n’aime pas la façon [the MCU Hulk] regarde, parce que c’est CGI, et rien ne peut remplacer ce que Bill Bixby et moi avons fait. Et la façon dont Disney le façonne, je ne suis pas très impressionné par ça. Hulk doit être hideux. Il doit être une créature, et ils ont enlevé la chimie. C’est pourquoi beaucoup de gens retournent au [original] séries. »

Peut-être que Ferrigno n’est pas le plus grand fan, mais Hulk de Ruffalo ne va nulle part. Récemment, Ruffalo a été photographié sur le tournage de la prochaine série Elle-Hulk pour reprendre le rôle de Bruce Banner, alias l’Incroyable Hulk. Cela n’impressionnera pas Ferrigno, mais Ruffalo portait son costume de capture de mouvement dans l’image. Elle-Hulk devrait frapper Disney + dans le courant de 2022. Cette nouvelle nous vient de Lou Ferrigno sur Twitter.

Sujets : Hulk, L’Incroyable Hulk