Eva Longoria dénonce les préjugés d’Hollywood : « Un homme blanc peut réaliser un film de 200 millions de dollars, échouer et en obtenir un autre »

Sobréal Lit superposé gigogne Lakota Blanc 80x200 cm

Un lit superposé trois personnes avec sommier gigogne type « peigne »Le lit superposé gigogne Lakota a été pensé pour accueillir un maximum de personnes tout en occupant un minimum d’espace. Réalisé intégralement en pin massif, nous l’avons équipé de 3 sommiers robustes et durables en 80x200 cm. En hauteur, vous disposez d’un sommier simple accessible grâce à une échelle positionnée sur le petit côté droit du lit. En bas, nous avons choisi un sommier de type « peigne » que vous pouvez utiliser en version simple ou double pour un couchage en 160x200. Pour utiliser ce 3ème couchage, rien de plus simple, il vous suffit de le tirer, et le lit double est prêt à accueillir vos invités.Mais ce n’est pas tout ! Le lit superposé gigogne Lakota est également le plus modulable de nos lits superposés. Si la surface de la pièce vous le permet, vous pouvez en effet séparer le haut du bas afin d’obtenir un lit simple et un lit gigogne. Vous pouvez positionner ces 2 lits séparément où bon vous semble en fonction de vos projets. Avec son look banquette, le lit gigogne pourra même devenir un canapé confortable si vous y disposez de gros coussins.Le lit superposé gigogne Lakota : le couchage d’appoint idéal pour toute la familleLe lit superposé gigogne Lakota se plie à toutes vos envies et à tous vos projets. Lits d’appoints pour accueillir famille ou amis dans votre résidence secondaire ou lit gain de place pour équiper les chambres d’un gîte ou d’une maison d’hôtes, c’est le mobilier idéal. Grâce à sa modularité, vous pourrez l’utiliser en version superposée ou séparée selon la configuration de vos chambres. Pour compléter votre couchage, nous vous conseillons un matelas en mousse de 15 cm d'épaisseur maximum pour le lit du haut. Nous vous proposons également en option un tiroir de rangement qui pourra s’avérer fort utile pour ranger la couette et les oreillers du 3e couchage lorsqu’il n’est pas utilisé.Un mobilier en bois massif solide et durable qui sait trouver sa placeLe lit superposé Lakota et son sommier gigogne ont été entièrement conçus en pin massif, un bois résistant et robuste, qui ne craint pas le temps qui passe. Vous pourrez conserver ce lit durant de nombreuses années et continuer à accueillir vos petits enfants devenus grands. De par sa durabilité, nous avons choisi pour ce lit superposé Lakota, des coloris sobres qui pourront traverser toutes les modes et s’adapter à tous les styles de vie. Style campagne, bord de mer ou chalet de montagne, le lit superposé Lakota vous suivra où que vous alliez.Enfin, nous avons apporté à ce mobilier un soin tout particulier quant aux finitions en utilisant des peintures à l’eau sans solvant, conforme EN71-3. Un gage de qualité qui fera de ce lit superposé un must pour votre gîte ou vos chambres d’hôtes écoresponsables. En option avec le lit superposé gigogne Lakota : - Le matelas Elbe ou le matelas Feevah pour le couchage du haut- Le matelas pliant Volta pour le couchage du bas- Le tiroir de rangement...