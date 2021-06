Les fans de Luca sont convaincus que c’est une histoire d’amour gay et les mèmes sont emblématiques

Le réalisateur de Luca dit que le film parle d’amitié, mais les téléspectateurs le revendiquent comme le premier film LGBTQ+ de Pixar.

Luca est enfin sorti sur Disney + et les téléspectateurs louent le film Pixar pour son codage queer : les deux protagonistes semblent être gays.

Luca raconte l’histoire de Luca, un monstre marin adolescent qui peut prendre forme humaine et rêve d’explorer la vie en dehors de l’eau. Dans le film, il rencontre Alberto, un autre monstre marin adolescent qui lui montre à quoi ressemble le monde sur terre. Les deux se rapprochent rapidement et planifient d’obtenir une Vespa et de parcourir le monde. Ils se tiennent régulièrement la main et se regardent avec envie. Ils sont également confrontés aux préjugés des humains parce qu’ils sont différents et doivent leur cacher qui ils sont.

A la fin du film, la mère de Luca s’inquiète de savoir si les humains accepteront ou non Luca et sa grand-mère dit : « Certaines personnes, elles ne l’accepteront jamais mais d’autres le feront et il semble savoir comment trouver les bons. »

Les téléspectateurs LGBTQ + du monde entier se sont connectés au film et les mèmes et les réactions sont à la fois sains et hilarants.

Luca est-il gay ? Voici ce que le réalisateur a dit.

Luca est-il gay ? Les meilleurs mèmes et réactions au film Pixar. Image : Disney+

Discutant de savoir si Luca est une histoire d’amour gay, le réalisateur Enrico Casarosa a déclaré à JeuxServer : « J’avais vraiment envie de parler d’une amitié avant que les petites amies et les petits amis ne viennent compliquer les choses. » Il a ensuite ajouté: « Il s’agissait de leur amitié dans ce monde de la pré-puberté. Le type d’amitié qui va vous attirer des ennuis, vous pousser au changement, vous pousser à vous retrouver. »

Malgré ce qu’Enrico a dit, beaucoup pensent que les thèmes queer sont trop apparents pour être ignorés. Une personne a tweeté : « Je viens de voir Luca, et je me fiche de ce que les autres disent, c’est le premier film d’animation gay de Disney/Pixar. Avoir l’impression de devoir cacher une partie de vous-même, rencontrer quelqu’un comme vous 4 la première fois , des étrangers t’appelant toi et tes « amis » monstres, trouvant les bons. J’ai pleuré. »

Une autre personne a tweeté : « Je viens de regarder Luca et maintenant je pleure à cause d’un poisson gay, qu’est-ce que c’est que ça. »

Je viens de voir Luca, et je me fiche de ce que les autres disent, c’est le premier film d’animation gay de Disney/Pixar. Sentir que vous devez cacher une partie de vous-même, rencontrer quelqu’un comme vous 4 pour la première fois, des étrangers vous traitant de monstres, vous et vos « amis », trouver les bons. J’ai pleuré. ❤️ pic.twitter.com/cVpcZMadix – Eric Rosswood (@LGBT_Activist) 21 juin 2021

moi: nous devons normaliser l’affection masculine platonique !!

moi aussi en regardant Luca : gay ? les garçons sont amoureux ?? bizarre codé ??? ils sont précieux et parfaits oh mon dieu ???? pic.twitter.com/d4R1HARnAq – alex🏳️‍🌈 (@its_she_they) 19 juin 2021

#Luca est l’un des plus beaux films codés queer que j’ai jamais vu. il capture parfaitement le sentiment du meilleur ami dont vous êtes un peu amoureux en tant que jeune enfant gay, la confusion, la peur d’être différent et de se cacher… malgré l’utilisation de métaphores de monstres marins pour le faire. 1000/10 !! pic.twitter.com/KDUxKUlNju — la petite amie de Loki ! kari⁷ ☂︎ (@bIysmanors) 18 juin 2021

je connais #Luca n’est pas un film explicitement gay. je sais que. mais un film sur deux adolescents qui grandissent avec un secret sur leur identité dans une ville conservatrice qui persécute les gens pour ce secret ? Pixar sait ce qu’ils ont fait là-bas pic.twitter.com/dFq3nsJ8cZ – aaron (@aaronsbadtweets) 18 juin 2021

Je viens de regarder Luca et maintenant je pleure sur un poisson gay, bordel — Kiiwi 🦋 DTIYS EN COURS (@kiiwistu) 18 juin 2021

Luca pose la vieille question : sont-ils gays ou simplement italiens ? – Mario Mozzarella (@MarioGraciotti) 18 juin 2021

Salut, les personnages de Luca sont plus étranges que n’importe lequel des 97 premiers personnages ouvertement homosexuels du canon Disney / Pixar, et si vous ne le pensez pas, ne parlez jamais à moi ou à mon fils sirène ou à son amant de sirène. encore une fois, joyeux PRIDE. Allez regarder Calamari par votre nom rn ️‍🌈 #luca pic.twitter.com/XnztuICqb4 – Jarrett Poore (@JarrettPoore) 19 juin 2021

Il convient également de noter que même si Casarosa a dit que Luca n’est pas une histoire d’amour gay, il n’a pas explicitement dit si Luca et Alberto sont homosexuels ou non. En d’autres termes, il est possible que ce soit toujours une histoire LGBTQ+, quelle que soit la romance.

Qu’est-ce que tu penses? Luca est-il codé ?

