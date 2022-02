Le film d’horreur qui est sur Netflix est appelé « l’un des meilleurs » de tous les temps

Netflix a un catalogue de films très impressionnant, dont « l’un des meilleurs films d’horreur de tous les temps », selon les fans : Annihilation. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Le thriller de science-fiction terrifiant et dingue a atterri sur le site de streaming en 2018 et a complètement époustouflé les gens.

Il est centré sur un scientifique, qui se dirige profondément dans une zone de quarantaine du sud des États-Unis dans le cadre d’une mission top secrète.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Lena (Natalie Portman), biologiste et ancienne soldate, rejoint une mission pour découvrir ce qui est arrivé à son mari dans la zone X – un phénomène sinistre et mystérieux qui s’étend sur la côte américaine.

« Une fois à l’intérieur, l’expédition découvre un monde de paysages et de créatures mutés, aussi dangereux que beaux, qui menacent à la fois leur vie et leur santé mentale. »

Lorsqu’il est sorti il ​​y a quelques années, il a rencontré un mélange d’éloges de la critique et de confusion, les gens ne sachant pas trop ce qu’ils venaient de regarder.

Mais malgré le fait que les téléspectateurs se grattent la tête, il a marqué 88% de tomates pourries, ce qui n’est pas trop minable.

Annihilation est considéré comme « l’un des meilleurs » films d’horreur de tous les temps. Crédit : Paramount Pictures

Mais maintenant, certains en font l’expérience pour la première fois et ils l’adorent.

Partageant leurs réflexions sur un fil Reddit, un fan a déclaré que c’était tout simplement incroyable.

Ils ont écrit: « Cela pourrait très bien être l’un des meilleurs films que j’aie jamais vus, point final.

« La cinématographie est absolument incroyable. La bande originale est un chef-d’œuvre. Les performances sont excellentes (Natalie Portman et Oscar Isaac sont tous les deux excellents). L’atmosphère est onirique et troublante. The Shimmer est à la fois beau et terrifiant.

« Il contient certaines des scènes les plus troublantes et les plus intenses que j’ai jamais vues dans un film. Chaque seconde vous tient sur le bord de votre siège. »

Ajout : « Je ne le recommanderai jamais assez. »

Le film est disponible à regarder sur Netflix maintenant. Crédit : Paramount Pictures

Et ils n’étaient pas seuls non plus.

Commentant le message, un autre utilisateur a fait l’éloge du film.

Ils ont dit: « La meilleure chose à propos du film est la description réaliste de ce que les extraterrestres pourraient réellement être. Des êtres d’un univers / dimension alternatif qui n’ont pas de caractéristiques ni de qualités terrestres à base de carbone. »

« Ce que ce film a fait avec des visuels et de l’audio était une approche unique et captivante de la science-fiction. Je n’ai jamais été aussi intrigué et fasciné par un antagoniste que ce film », a déclaré un troisième.

Tout le monde n’était pas dedans, cependant, il faut le dire. Je veux dire, tu ne peux pas plaire à tout le monde, n’est-ce pas ?

Partageant leur déception, un critique a déclaré: « Un film si ridicule avec des personnages horribles. »