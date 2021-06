Présentation des protagonistes de Dungeons & Dragons : Dark Alliance.

Vous souhaitez rencontrer les protagonistes de Dungeons & Dragons : Dark Alliance ? Eh bien, il y a beaucoup à dire sur eux.

Il est possible que certains d’entre vous ne le sachent pas mais ceux qui seront les protagonistes de Dungeons & Dragons : Dark Alliance, Ce sont des personnages bien connus dans les Royaumes Oubliés. Pour cette raison, de 45Secondes.fr, nous avons décidé de vous apporter un résumé avec la vie de chacun afin que vous puissiez mieux les connaître avant la première du jeu vidéo.

Le nouveau titre de Tuque Games nous emmène dans une époque fantastique que beaucoup d’entre vous connaissent déjà grâce à d’innombrables romans. A cette occasion, ils nous ont spécifiquement mis dans la peau des célèbres héros créés par l’écrivain RA Salvatore. Mais qui est ce groupe particulier ?

La vérité est que les protagonistes de Dungeons & Dragons : Dark Alliance ne sont pas exactement des débutants. En fait, ils sont avec nous depuis 1988, date du lancement de La Piedra de Cristal, le premier roman dans lequel nous avons rencontré le groupe diversifié.

C’est à ce moment-là que nous avons rencontré Regis le Halfling (dont on ignore actuellement s’il apparaîtra dans le jeu), Drizzt Do’Urden, Bruenor Battlehammer, Catti-Brie et Wulfgar. Après cela, nombreux sont les romans qui ont vu ces héros de la vallée du vent gelé vivre des aventures.

Eh bien, puisqu’il est très difficile qu’avant le lancement du titre vous ayez le temps de lire tous les livres, nous allons vous dire le plus important de chacun d’entre eux et pour que vous n’arriviez pas vierges au jeu vidéo. Fonce.

Drizzt Do’Urden

On ne peut pas commencer ce résumé avec un autre personnage que le mythique elfe noir. Il est sans aucun doute le personnage le plus important de la saga et l’un des plus célèbres des Royaumes Oubliés. De plus, son histoire est celle qui m’intéresse le plus parmi les quatre amis.

Malgré le fait que sa première apparition comme celle du reste du groupe soit dans The Crystal Stone, l’écrivain RA Salvatore a su voir le potentiel du personnage. Pour cette raison, il a créé une trilogie comme préquelle, dans laquelle il racontait sa vie antérieure depuis sa naissance dans la ville souterraine de Menzoberranzan.

Drizzt est le fils de la matrone dirigeante de la maison Do’Urden, Malice et Zaknafein, qui est également le maître des armes. Né dans une société Drow totalement diabolique, il réalisa rapidement que ce n’était pas sa place. Ainsi, dès qu’il en a eu l’occasion, il a fui la ville vers l’Outreterre.

Les quarante années que notre héros a passées à vivre dans un environnement aussi sauvage et hostile, ont fini par créer une sorte d’alter ego appelé « The Hunter ». Grâce à cela, il a réussi à survivre tout ce temps jusqu’à ce qu’il décide de commencer une nouvelle vie à la surface.

Malheureusement et malgré ses nobles idéaux, la couleur de sa peau faisait que le reste du monde le voyait toujours avec peur et haine. Sans surprise, la réputation des Drows d’être un pur mal est bien connue de tous, et presque personne ne conçoit un elfe noir de bonne humeur.

Heureusement, il rencontra plus tard Montolio Debrouchee, un ranger humain aveugle qui lui apprit à apprécier la vie et toutes ses créatures. Plus tard et après la mort de son dernier mentor, il s’est rendu dans la Vallée du vent gelé, où il a rencontré Catti-Brie, Bruenor Battlehammer, Regis le Halfling et Wulfgar le Barbare.

Caractéristiques

Drizzt Do’Urden est un guerrier accompli, doté d’une vitesse et d’une agilité supérieures à la moyenne. Comme ses armes préférées, il porte toujours Centella et Frozen Death, deux cimeterres magiques.

Comme Drow, il possède quelques capacités innées qu’il utilise à l’occasion. D’une part, il peut conjurer un globe de ténèbres magiques impénétrables, dans lequel il est impossible de voir quoi que ce soit. Bien qu’il ait également la capacité d’invoquer des feux follets qui ne brûlent pas, mais servent à marquer leurs rivaux même s’ils sont invisibles.

De plus, il possède des brassards qui lui donnent encore plus de vitesse, avec la particularité qu’il les utilise sur les chevilles au lieu des poignets, améliorant ainsi son jeu de jambes.

Sur sa poitrine, il portait auparavant une armure de mithril enchantée offerte par Bruenor. Mais aujourd’hui, il porte une chemise en adamantite qui le protège de presque tous les coups, sauf les plus meurtriers.

Enfin, il possède également une figurine en onyx en forme de panthère, grâce à laquelle il peut invoquer un félin magique nommé Guenhwyvar pour l’aider au combat.

Drizzt sera sans aucun doute le personnage le plus équilibré de Dungeons & Dragons: Dark Alliance.

Bruenor

Bruenor est né comme le petit-fils du roi des mines de Mithril Hall. Il y passa une grande partie de son enfance, jusqu’à ce qu’une armée de duergars (nains gris) dirigée par le dragon Bright Dark envahisse l’endroit, tuant à la fois son grand-père et son père en cours de route. De cette façon, les quelques membres du clan qui ont survécu ont été exilés et ont dû fuir dans la vallée du vent de glace, où ils ont fondé une nouvelle colonie.

Là, le nain passa environ deux siècles, jusqu’au jour où il trouva une fille dans les montagnes qui avait été rendue orpheline par des gobelins. Il décide alors de l’accueillir et d’en faire sa fille adoptive. Cette fille était Catti-Brie et grâce à elle, ils rencontrent plus tard l’elfe noir Drizzt Do’Urden.

Au début, le nain se méfie du drow et ne lui fait pas confiance, mais au fil du temps, il devient convaincu de la bonté qu’il cache, et il devient l’un de ses meilleurs amis. Des années plus tard, une horde de barbares part en guerre contre les villes qui peuplent la vallée de Icewind. Au cours d’une de ces batailles, Bruenor assomme un jeune homme de l’armée ennemie.

Après la fin de la bataille, il finit par épargner la vie du garçon mais le met au travail à la forge. Bien qu’au début le barbare le déteste et le considère comme un ennemi, au fil du temps, leur relation finit par être très paternelle. À la fin, le nain adopte également le soi-disant Wulfgar et crée même un marteau magique appelé Aegis-Fang pour lui.

Caractéristiques

En bon nain, Bruenor est très têtu et grincheux, bien qu’il soit aussi noble, courageux et surtout loyal. Son apparence est très rugueuse, avec un gros nez, des cheveux et une barbe roux foncé. Il n’a pas son œil droit, car il l’a perdu dans une bataille. Au lieu de cela, il a une énorme cicatrice qui va de son front à sa mâchoire.

Bruenor porte une armure épaisse et lourde qui fait de lui sans aucun doute le char du groupe. Il porte également un casque particulier avec des cornes, bien que l’une d’elles soit cassée. Comme armes principales, il tient une hache à une lame et un bouclier avec l’emblème de son clan, qui est une chope de bière mousseuse.

Catti-Brie

La mère de Catti-Brie est décédée en donnant naissance à la fille, donc les trois premières années de son enfance ont été passées avec son père. Mais un jour, une attaque de gobelins a mis fin à la vie de son père, et ce n’est que grâce à l’arrivée des nains du clan Battlehammer qu’elle et d’autres habitants ont pu sauver leur vie.

Parmi eux se trouvait Bruenor qui, telle qu’il la voyait, l’adopta comme si elle était sa propre fille. Étant si jeune, la fille avait peu de souvenirs de sa famille légitime, elle grandit donc très heureusement en tant que membre du clan nain.

Des années plus tard, dans son adolescence, la jeune fille a rencontré l’une des personnes les plus importantes de sa vie, l’elfe noir Drizzt Do’Urden. Plus tard aussi, il a rencontré celui qui allait devenir son partenaire pendant un certain temps, Wulfgar le barbare.

Caractéristiques

Catti-Brie est en charge de l’attaque à distance ou de zone dans le groupe hétéroclite. C’est une belle femme aux yeux bleus et aux cheveux bruns roux, en plus d’être une personne très gentille et aussi un peu têtue. Bien sûr, au combat il a une dextérité supérieure à celle de beaucoup de gens.

Son arme de prédilection est le Taulmaril, un arc long elfique également connu sous le nom de Heartseeker, qui est également accompagné d’un carquois avec des flèches illimitées. Pour de courtes distances, la jeune femme porte une longue épée en adamantin appelée Khazid’hea ou Slicer.

Cette lame a la particularité d’avoir sa propre personnalité et aspire au sang des ennemis et des amis. Seule une personne avec une forte personnalité peut l’exercer.

Wulfgar

Quand il n’était qu’un enfant, Wulfgar et sa tribu ont tenté de conquérir la vallée de Icewind. Au cours de la bataille, il a été tué par Bruenor Battlehammer, qui a finalement épargné sa vie, bien qu’en guise de punition, il ait été condamné à le purger pendant cinq ans et un jour.

Pendant tout ce temps, Wulfgar a changé sa perception du nain, devenant un père pour lui. Il a également fini par développer une solide amitié avec sa fille adoptive, Catti-Brie. En fait, il finirait par tomber amoureux de la jeune femme et se faire rendre par elle.

Wulfgar est également devenu un ami proche de Drizzt Do’Urden, au point de lui demander de l’entraîner pour améliorer ses compétences au combat. Avec l’elfe noir, il a vécu de grandes aventures et ils ont même vaincu le dragon Frozen Death ensemble, ce qui lui a valu le surnom de « Dragon Slayer ».

Après cela, il se sentit assez fort pour défier le roi Heafstaag à la tête des tribus barbares. Wulfgar l’a vaincu, devenant ainsi le chef de tous et rejoignant la communauté de Frostwind Valley.

Caractéristiques

Wulfgar est un humain aux cheveux blonds, aux yeux bleus et mesurant 2,13 mètres. Le jeune homme a une force incroyable, même selon les normes de sa race barbare. Sans aucun doute, nous affrontons le personnage avec le plus de dégâts dans Dungeons & Dragons : Dark Alliance.

À cela, il faut ajouter Aegis-Fang, le puissant marteau que Bruenor a forgé pour lui. Sa tête est en pur mithril, et est recouverte d’un revêtement de diamant attaché lors du forgeage grâce à la magie. Il a également des runes gravées qui représentent divers dieux nains et comme particularité, Wulfgar peut récupérer l’arme à tout moment en prononçant simplement son nom.

Compagnons bien coupables, car ce sont les protagonistes de Dungeons & Dragons : Dark Alliance. Ici nous avons simplement voulu faire un résumé assez concis pour que vous les connaissiez un peu mieux.

Évidemment, il y a beaucoup plus à raconter sur eux et leurs nombreuses aventures, pleines de triomphes mais aussi de douloureuses défaites. De là, nous vous recommandons fortement de jeter un œil aux romans de RA Salvatore, car vous êtes sûr de les aimer.

Allons-y !