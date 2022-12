Liste des acteurs et personnages de « Alice in Borderland » – Saison 2 : qui est qui dans les nouveaux chapitres

Après deux ans d’attente, « Alice au pays des frontières» présentera enfin sa deuxième saison le 22 décembre 2022. Le succès Série Netflix japonaise revient avec huit nouveaux épisodes qui répondront à la question la plus importante d’Ariso et de tous les fans : « Si nous terminons tous les jeux, pouvons-nous revenir ? »

Dans une interview accordée au géant du streaming, les membres de la distribution de la fiction à suspense basée sur le manga du même nom de Haro Aso ont déclaré que le show business est «plus grand que jamais”.

Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Akaya Miyoshi, Aya Asahina, Dori Sakurada, Sho Aoyagi et Riisa sont quelques-uns des acteurs de retour dans la deuxième saison de « Alice au pays des frontières”. Alors que Yuri Tsunematsu, Tomohisa Yamashita, Hayato Isomura, Honami Sato, Kai Inowaki et Katsuya Maiguma rejoignent le casting. Ensuite, qui est qui dans les nouveaux épisodes de la Série Netflix japonaise?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 2 DE « ALICE IN BORDERLAND »

1. Yuri Tsunematsu comme Heiya

Yuri Tsunematsu, qui a commencé sa carrière d’actrice en 2009. est apparu dans une grande variété de films et de séries télévisées, dont « 5 → 9 From Five to Nine », est chargé de jouer Heiya, un lycéen qui s’implique dans le dangereux Jeu.

Yuri Tsunematsu dans le rôle de Heiya dans la deuxième saison de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

2. Tomohisa Yamashita comme Kyuma

Tomohisa Yamashita, l’idole et chanteuse également connue sous le nom de Yamapi a participé à des séries télévisées telles que « Dragon Zakura », « Nobuta wo Produce », « Buzzer Beat », « Summer Nude » et « 5-ji Kara 9-ji Made », assume le rôle de Kyūma, le roi des clubs.

Tomohisa Yamashita dans le rôle de Kyūma dans la deuxième saison de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

3. Hayato Isomura en tant que groupe

Hayato Isomura, qui est apparu dans des séries comme « Kamen Rider Ghost », « Hiyokko », « Suits », « From Today, It’s My Turn !! » et « Reach Beyond the Blue Sky », donne vie à Banda, dans la deuxième saison de « Alice au pays des frontières”.

Hayato Isomura en tant que groupe dans la deuxième saison de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

4. Kai Inowaki comme Matsushita

Kai Inowaki, qui a fait partie de films comme « Inu mo Kuwane do Charlie wa Warau », « Onoda », « In The Wake », « Musicophilia », « The Fable: The Killer Who Doesn’t Kill », « My Blood & Bones in a Flowing Galaxy », « Silent Tokyo », « Life and Death On the Shore » et « Sweet Poolside », joue Matsushita.

Kai Inowaki dans le rôle de Matsushita dans la deuxième saison de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

5. Katsuya Maiguma comme Yaba

Katsuya Maiguma, qui a travaillé sur des séries comme « Yokai Housemate 2 », « Dr. White », « Yokai Housemate », « An Incurable Case of Love », « Butterfly’s Mechanics: Murder Analysis Squad », « I Turn », et « Cold Case 2 », est chargé d’incarner Yaba.

Katsuya Maiguma dans le rôle de Yaba dans la deuxième saison de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

6. Honami Sato comme Kotoko

Dans le nouvel épisode de « Alice au pays des frontières», Honami Sato, qui est apparu dans des séries telles que « Roppongi Class », « Fight Song », « Chef Is A Great Detective », « Mampuku », « Daughter of Lupin », « Angels in White » et « Black Leather Notebook » , donne vie à Kotoko.

Honami Satō dans le rôle de Kotoko dans la deuxième saison de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

Voici les acteurs et personnages qui reviennent dans la saison 2 de « Alice in Borderland »:

Kento Yamazaki dans le rôle de Ryohei Arisu

Tao Tsuchiya dans le rôle de Yuzuha Usagi

Nijiro Murakami dans le rôle de Shuntaro Chishiya

Ayaka Miyoshi dans le rôle d’Ann Rizuna

Dori Sakurada comme Suguru Niragi

Aya Asahina comme Hikari Kuina

Shô Aoyagi dans le rôle d’Aguni Morizono

Riisa Naka dans le rôle de Mira Kano

Tao Tsuchiya revient en tant que Yuzuha Usagi dans la saison 2 de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

PLUS D’INFORMATIONS SUR « ALICE IN BORDERLAND »

COMMENT REGARDER LA SAISON 2 DE « ALICE IN BORDERLAND » ?

« Alice in Borderland 2 » est disponible dans le catalogue en ligne de la plateforme de streaming Netflix à partir du 22 décembre 2022. À partir de ce jour, vous ne pourrez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.

« ALICE IN BORDERLAND », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, Netflix n’a fait aucune annonce concernant l’avenir de la série japonaise, mais d’après ce qui a été vu dans le dernier chapitre, il est possible que les aventures d’Arisu et des autres joueurs se poursuivent dans une nouvelle fournée d’épisodes.

De plus, étant donné que la fiction est basée sur un manga qui compte 18 volumes et 87 chapitres, il y a suffisamment de matériel original disponible pour une autre saison. Alors qu’adviendra-t-il des survivants dans un troisième volet de la série réalisée par Shinsuke Sato ? PLUS DE DÉTAILS ICI

FICHE TECHNIQUE « ALICE IN BORDERLAND »

Titre original : « 今際の国のアリス » (« Alice in Borderland » en anglais)

Année de sortie : 2020 (Saison 1)

Pays : Japon

Langue originale : japonais

Genre : Science-fiction, drame et suspense

Réalisé par : Shinsuke Sato

Scénario : Yasuko Kuramitsu, Shinsuke Sato, Yoshiki Watabe

D’après le manga de Haro Aso

Musique : Yutaka Yamada

Photographie : Taro Kawazu

Montage : Tsuyoshi Imai et Shoukichi Kaneda

Entreprise : Robot Communications inc.

Distributeur : Netflix

Nombre de saisons : 2

Nombre d’épisodes : 16

Durée par épisode : 41-52 minutes