Gwilym Lee revient sur The Great : « Cette deuxième saison est plus humaine et personnelle »

Ce dimanche Starzplay présente la saison 2 de Le grand, une satire de la royauté sauvage, drôle et surtout bien interprétée. Dans ce nouvel opus, la jeune Catherine, désormais enceinte de Pierre, parvient à arracher le trône à son mari et devient la nouvelle reine de Russie. Cependant, son idéalisme ne durera pas longtemps, car dans cette histoire, les événements se déroulent de manière si vertigineuse qu’il est impossible d’être calme une seule seconde.

Le deuxième volet a 10 épisodes comme le précédent et l’incorporation de Gillian Anderson en tant que guest star. L’actrice incarnera la mère de Catherine, qui débarque à l’improviste dans le pays. Mais bien sûr, la deuxième saison continue avec les personnages principaux de Elle s’évente Oui Nicolas Hoult, ainsi que ceux de Phoebe Fox, Adam Godley, Sacha Dhawan, Belinda Bromilow Oui Gwilym lee, avec qui nous avons eu l’occasion de discuter en exclusivité avant le lancement de la série.

L’acteur britannique qui incarne Grigor, le fidèle ami de Peter, revient sur les nouveaux épisodes et ses propres changements de personnage.

Gwilym Lee, sur son personnage dans The Great : « Grigor retrouve sa voix »

L’un des personnages qui a donné à Gwilym Lee la renommée la plus internationale, sans aucun doute, est celui de Brian peut dans le biopic de Dans quoi, faite par Rami Malek. Dans Rhapsodie bohémienne, il a donné vie au guitariste mythique et vraiment frappé par sa vraie ressemblance. Mais la carrière de Lee dans le théâtre, le cinéma et la télévision britanniques remonte à plusieurs années.

Originaire de Bristol, il est né en novembre 1983, et après le lycée, il a étudié la littérature à l’université de Cardiff au Pays de Galles, où ses parents sont nés. Petit à petit, il se connecte au théâtre et c’est là qu’il réalise que c’est sa véritable passion. Après plusieurs rôles à la télévision, une belle opportunité se présenterait Meurtres de Midsomer, une série policière avec laquelle il a réussi à se faire connaître. Bien sûr, des années plus tard, le rôle dans le film du célèbre groupe de rock le rendrait même célèbre dans différentes parties du monde.

Peu de temps après ce grand succès au cinéma, Lee commencera à travailler sur Le grand, une série créée par nul autre que le scénariste de Le favori, Tony Mcnamara. Dans cette comédie satirique, l’acteur est Grigor. Et bien qu’il soit le meilleur ami du roi Pierre, il doit en même temps lutter contre les multiples humiliations qu’il lui fait vivre. Dans cette conférence, Gwilym nous raconte en détail les changements auxquels son personnage est confronté dans le deuxième volet, ce qui apportera des surprises surtout autour de lui.

The Great est une comédie satirique et elle n’est pas basée sur des faits réels, mais pensez-vous que l’humour aide de quelque manière que ce soit à réfléchir sur certaines questions de l’époque comme le traitement des femmes, par exemple ?

Oui, je pense que la chose la plus intéressante à ce sujet est que Tony le dit très clairement. Il ne s’agit pas d’exactitude historique, donc cela vous permet d’être surpris par la façon dont ces personnages parlaient à cette époque ou à quoi ressemblaient les règles ou quoi que ce soit à voir avec les mœurs historiques ou quelque chose comme ça. Vous pouvez donc commencer à réfléchir à qui sont ces personnes, à quoi ressemblent leurs relations ou à ce qu’elles veulent. Et oui, je pense qu’ils utilisent un langage qui aujourd’hui pourrait être libérateur ou peut-être rafraîchissant. Très souvent, je pense, qu’être dans un drame peut être suffocant et vous pouvez vous y attacher vraiment. Je veux dire qu’ils ne parlent pas comme vous le faites ou qu’ils ne font pas les choses que vous faites, alors… Je pense que cela permet au public de se connecter avec ces personnages.

Connaissiez-vous le travail de Tony McNamara avant de participer à la série ?

Oui, la vérité est que j’en savais beaucoup sur son travail. Quand nous avons commencé à filmer le pilote, je pense que The Favorite venait de sortir et je me souviens l’avoir vu et avoir dit « oh wow ». Je veux dire, je ne reverrai plus quelque chose comme ça. C’est qu’il utilise certains tons très similaires. Donc, c’était vraiment excitant de travailler avec lui. Oui, ce film était incroyablement rafraîchissant, tout ce que vous pensiez savoir, je veux dire la langue qui est utilisée, mais aussi la façon dont tout se passe, donc c’est vraiment un grand honneur d’avoir l’opportunité d’être ici avec lui.

Et en parlant de votre personnage Grigor, pourquoi pensez-vous qu’il endure autant d’humiliation de la part de Peter ?

Je pense que c’est parce qu’il est loyal, je ne le verrais pas autrement. Même lorsqu’il essaie de l’assassiner en l’empoisonnant dans la première saison, c’est un moment très tendu et Grigor le regrette très vite. Je pense que c’est pour ça qu’il accepte cette humiliation, mais ce que j’ai trouvé très intéressant cette saison, c’est que Grigor peut se lever et trouver sa propre voix, vous savez, et trouver un moyen de s’amuser, c’est comme se libérer de cette même humiliation et, oui, je pense qu’il trouve sa propre place.

Et est-il possible qu’il crée une nouvelle alliance avec un personnage vraiment inattendu ?

Oui je pense que oui. Je ne veux rien dire pour ne pas gâcher ça, ça gâcherait la surprise. Mais tout ce qui se passe ici est très intéressant, c’est-à-dire l’interaction entre différents personnages qu’ils n’avaient peut-être pas beaucoup partagés la saison précédente. Et c’était très amusant pour moi et intéressant pour le personnage de Grigor. Je pense que le public sera étonné.

Et si vous deviez décrire à quoi ressemblera cette deuxième saison, que diriez-vous ? Qu’allons-nous trouver ?

Eh bien, je pense que la première saison consiste à connaître ce monde et aussi les personnages et la chose intéressante à propos de cette saison est que nous savons déjà qui sont ces personnages, donc cela passe directement à autre chose et très profond. A partir de l’épisode 1, vous revenez aux faits et il n’y a pas beaucoup de description de ce qui précède, cela va droit au but. Donc je pense que la chose intéressante à propos de cette deuxième saison est qu’elle est plus humaine et personnelle. Notez que dans ces épisodes, Catherine aura son bébé. Je veux dire, ces animaux politiques vont s’affronter, mais ils vont aussi devoir faire face au fait qu’ils vont devenir la mère et le père de ce petit bébé. Donc cet élément humain est présent dans la relation entre Catherine et Peter, mais aussi dans les autres personnages, bien sûr. Parce qu’on sait déjà qui ils sont, le public les connaît déjà, c’est-à-dire qu’ils peuvent enquêter un peu plus en profondeur, je pense.

Et enfin, on veut savoir s’il y aura une troisième saison. Ce sera possible?

Eh bien, il y a bien d’autres histoires à raconter, bien sûr. La vérité est que nous adorerions ça, nous attendrons de voir comment tout se passe. La vérité est que la deuxième saison se termine par un bon crochet et c’est certainement quelque chose qui ne se termine pas résolu, il y a donc beaucoup d’histoires à raconter.

