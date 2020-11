Halsey détaille la violence domestique et la consommation de drogue de son partenaire dans un livre de poésie

La chanteuse parle franchement de ses relations toxiques.

Elle n’a jamais hésité à partager ses pensées et ses sentiments, en particulier dans sa musique, et Halsey change maintenant de médium pour donner plus d’informations sur sa vie. La chanteuse primée de 26 ans a publié sa collection d’écrits intitulée Je me quitterais si je pouvais: un recueil de poésieet à l’intérieur, elle partage des histoires de violence, de toxicomanie et de son incapacité à laisser derrière elle des relations toxiques. « Aujourd’hui est le jour. Des années dans la fabrication. Mon premier recueil de poésie » Je me quitterais si je pouvais « est sorti », a partagé Halsey dans un post Instagram. «Ce sont des choses sur lesquelles je rumine, fixe, manque, pleure, regrette, revivre et surmonter. J’adore être une pop star bizarre. Mais je serai toujours un écrivain avant tout. Merci. Il y a de nombreuses révélations dans la collection poétique de Halsey, y compris son passage avec un partenaire toxicomane. «Il se bourrait le nez de cocaïne / pendant des jours entiers / jusqu’à ce que le bord de ses narines / soit couvert de blanc», a-t-elle écrit dans un poème intitulé «Phare». Dans un autre, la chanteuse a détaillé avoir été abusée physiquement par son partenaire, écrivant qu ‘ »il mettrait sa main saignante autour de mon cou » seulement pour plus tard « prendre sa main / de mon cou doucement / et enrouler mes bras autour de sa tête … / et murmure que tout irait bien. « Halsey reste silencieuse sur à qui chaque poème se réfère, et étant donné qu’elle a quelques romances très médiatisées, ses fans prennent leurs meilleures suppositions. Ces dernières années, Halsey aurait été impliqué avec G-Eazy, Yungblud, Machine Gun Kelly, Lido et histoire d’horreur américaine acteur Evan Peters. «Je sais que je devrais, / mais je ne peux pas laisser / toi / tout seul / quelque part», écrit-elle dans son livre de poésie. « Je sais que vous ne le faites pas, / mais je m’en soucie toujours. / Ce syndrome de Stockholm / pourrait bien être ma mort. »

