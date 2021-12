Tom Holland joue Spider-Man avec le garçon qui a sauvé sa sœur d’une attaque de chien

Quand il s’agit de films, il y en a un qui a su capter l’attention du monde. Il s’agit de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le dernier film de merveille Oui Photos Sony avec Tom Holland en tant que protagoniste. L’attente qui a été générée autour de ce film est complètement historique et on a rarement vu quelque chose à ce niveau. Et pour générer encore plus d’émotions, les images les plus mignonnes des coulisses fIls ont été partagés sur les réseaux sociaux.

Il ne s’agit pas multivers ni sur la façon dont le film tant attendu de la franchise de super-héros a été réalisé, mais cette fois, le véritable centre d’attention est un enfant. Cette petit garçon qui a sauvé sa sœur d’une terrible attaque de chien et c’est devenu viral sur les réseaux sociaux, encore une fois positionné parmi les tendances quand il a montré que la production l’appelait à visiter l’ensemble et rencontrer son idole de cinéma en personne.

C’était en juillet 2020 lorsque son histoire a parcouru le monde et que des milliers d’utilisateurs se sont joints pour connaître l’histoire de Bridger marcheur. Cette même année, il ouvre sa propre chaîne YouTube où il promet de montrer ses incroyables aventures. Et oui il a réussi : ces derniers jours, il partageait sur son profil les meilleures vidéos lors du tournage de Spider-Man : Pas de chemin à la maison qui a rapidement touché les fans.

Dans le premier, le dernier Spider-Man a proposé de l’emmener à voler dans ses bras connaître l’expérience. Ses parents ont décrit. « C’était une partie incroyable de la tournée dans les coulisses. Tom a demandé à Bridger s’il voulait pratiquer un tour de cinéma avec lui.. Bien sûr, qui ne voudrait pas réaliser le rêve de chaque enfant de se balancer comme Spder-Man ? Nous ne pouvons pas remercier assez Tom et Harry Holland, Zendaya, Marvel, Sony et tous les acteurs et l’équipe qui a fait arriver ce merveilleux moment”.

Rapidement, une autre des vidéos est devenue virale. Portant un masque identique au sien, Holland en a profité pour se photographier avec le garçon et lui apprendre les pose emblématique de super-héros. En ce sens, les tuteurs de Bridger ont rapporté : «Après offrez-lui un authentique masque Spider-Man, Tom et Zendaya lui ont appris à prendre la bonne pose. Ce ne sont pas seulement des acteurs incroyables, mais aussi des gens incroyables. Ils ont traité nos enfants avec gentillesse et la grâce. Malgré le calendrier de tournage serré, l’attention portée à notre famille était de loin supérieure”. Et ils ont conclu : « Ils ont fait de Bridger la star. En tant que parents, nous sommes très honorés de la gentillesse”.

