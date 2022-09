Limbo : la série Star+ est-elle une histoire vraie ?

Étoile+

Mettant en vedette Clara Lago, il a été créé ce mercredi sur la plateforme de streaming Disney. Il présente des performances de Mike Amigorena et Esteban Pérez.

© Étoile+Limbo.

La semaine dernière, il y a eu un avant-première à tous les niveaux à Puerto Madero, Buenos Aires, pour présenter l’un des nouveaux série Argentins de la plateforme Étoile+. On parle de Limboqui met en vedette lac clair (Huit noms de famille basques) et les artistes Mike Amigorena et Esteban Perez, parmi plusieurs autres. Ce mercredi, le service de diffusion a lancé la première saison complète d’une fiction qui en prépare une seconde.

L’histoire de Limbo tourne autour Sofia, une jeune femme avec beaucoup d’argent qui revient à Buenos Aires après la mort de son père pour rencontrer ses deux frères aînés. Alors qu’avec l’un ils semblent plus proches, avec l’autre ils sont pratiquement ennemis, notamment à cause des modes de vie qu’ils mènent. Alors qu’il souhaite perpétuer l’héritage familial et développer l’entreprise, Sofia elle ne s’intéresse qu’à retourner en Europe pour faire la fête ; elle est l’une des influenceuses les plus célèbres au monde.

Renouer avec sa famille et devoir reprendre l’entreprise familiale rendra Sofia commencer à découvrir de plus en plus les secrets de votre père. La protagoniste vit à Madrid, en Espagne, depuis de nombreuses années, où elle a déménagé alors qu’elle n’avait que 12 ans et ce que nous ne savons pas, c’est comment elle est arrivée là, pourquoi elle a décidé d’émigrer ou qui l’a convaincue de le faire et l’a hébergée pendant son séjour. .

Bien que la famille qui joue Limbo reconnaissable dans plusieurs familles aristocratiques de Buenos Aires, que l’on ne connaît qu’à travers un écran, un magazine ou un réseau social, cette nouvelle production de Étoile+ Il n’est pas inspiré d’événements réels. L’histoire a été développée par Mariano Cohn et Gaston Dupratles responsables de la réalisation de productions telles que le citoyen distingué Soit Mon chef-d’œuvre.

+Les autres séries Cohn et Duprat arrivent sur Star+

En plus de Limbole duo qui compose Mariano Cohn et Gaston Duprat est à la veille d’une nouvelle version dans Étoile+. Il s’agit de Le chargéune production qui mettra en vedette Guillaume Francella et qui aura pour axe Élysée, le gérant d’un immeuble à Buenos Aires où vivent des familles très riches, qui est sur le point d’être licencié car les voisins veulent démolir la maison sur la terrasse pour en faire une salle de sport et une piscine. Il arrivera sur la plateforme le 26 octobre et a déjà un deuxième versement confirmé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂