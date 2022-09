Qui est qui dans « Berlin », le spin-off de « La maison de papier » sur Netflix

Oui ok « Le vol d’argent » (« Money Heist » en anglais) a pris fin le 3 décembre 2021, on n’a pas encore dit au revoir à tous ses personnages. Ceci, parce qu’il a été annoncé que Netflix sera présenté très prochainement « Berlin », le spin-off de la série espagnole à succès.

Protagonisée par Pierre Alonsocette production comptera 8 chapitres au total et se déroulera dans France et Espagne. De plus, le célèbre artiste sera accompagné de 5 interprètes talentueux dans sa distribution principale.

Ensuite, rencontrez le acteurs et personnages de la série « Berlin ». Découvrez ainsi, qui est qui dans le spin-off de « La maison de papier » de Netflix.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « BERLIN » ?

1. Pedro Alonso comme Berlin

Bien sûr, Pierre Alonso reviens comme Berlin jouer dans cette série. « Nous avons vraiment aimé l’idée de présenter un nouveau groupe autour de Berlin dans un état émotionnel différentdit le créateur Alex Pinalors de la conférence de presse à laquelle ont participé des médias tels que Formula TV.

Pedro Alonso est le protagoniste de la série « Berlin » (Photo : Netflix)

2. Michelle Jenner comme Keila

L’actrice dont on se souvient de « Cuisinier de Castamar» donne vie à Kailaun ingénieur informaticien expert en cybersécurité, mais qui manque de sécurité émotionnelle.

« Nous avons de grandes attentes car nous savons que c’est un excellent produit, et je veux tout donner et en profiter »a affirmé l’artiste en conférence de presse.

L’actrice est Keila dans la série « Berlin » (Photo : Michelle Jenner / Instagram)

3. Julio Pena comme Roi

roi est le fidèle écuyer de Berlin dans la serie. Sa confiance en lui est inébranlable, car il l’a aidé à mettre son sombre passé derrière lui. Julio Penafait partie du casting de « Par ma fenêtre »donne vie à ce personnage.

« D’un point de vue professionnel, c’est un cadeau et une merveilleuse expérience. C’est une aventure que j’ai envie de vivre avec beaucoup d’enthousiasme, en jouant »dit l’acteur.

L’acteur est Roi dans la série « Berlin » (Photo : Julio Peña / Instagram)

4. Tristan Ulloa comme Damien

Tristan Ulloa met sur la peau de Damienun professeur philanthrope très proche de Berlin et le « Jimino Cricket » de l’histoire. Il interprète également dans « farine» a commenté ce qui suit au sujet de sa participation à la fiction de Netflix: « Après des années dans ce métier, avoir le picotement avant de démarrer un projet me ramène à (la raison) pour laquelle je fais ça ».

L’acteur est Damián dans la série « Berlin » (Photo : Tristán Ulloa / Instagram)

5. Begoña Vargas comme Cameron

Cameron est une femme avec beaucoup de pouvoir qui rejoint le gang parce qu’elle veut s’amuser. Il est décrit comme un « kamikaze », une véritable montagne russe d’émotions avec une énergie incroyable.

« Je suis très heureux, très reconnaissant d’avoir ces coéquipiers. On ne se connaît pas encore très bien, mais j’ai hâte de commencer sachant qu’il va y avoir une très bonne ambiance »dit l’actrice Begona Vargasqui donne vie à ce personnage.

L’actrice est Cameron dans la série « Berlin » (Photo : Begoña Vargas / Instagram)

6. Joel Sanchez comme Bruce

Finalement, Joël Sanchez c’est Bruce, le « sans cervelle du groupe » qui veut juste vivre au jour le jour. L’acteur s’est dit très heureux de rejoindre le casting de l’émission télévisée : « C’est un plaisir d’être dans ce projet. Si la série avance, l’affection des fans sera réciproque »a-t-il indiqué.

L’acteur Joel Sánchez fait partie du casting de « Berlin » (Photo : Netflix)

QUAND COMMENCERA LE TOURNAGE DE LA SÉRIE « BERLIN » ?

Le tournage de la série commence ensuite 3 octobre à partir de 2022 à Paris France). De cette façon, sa première devrait avoir lieu à un moment donné de l’année. 2023.

Le premier chapitre de la production sera intitulé « la fascination” et commence par le texte suivant : « Il n’y a que deux choses qui peuvent transformer une journée canine en une journée merveilleuse. Le premier est l’amour. Et la vérité, ce n’était pas le cas. Ma troisième femme venait de me quitter… La seconde vaut plus de dix millions d’euros. Mais ce n’était pas le cas non plus. Nous allions voler le lien pour un coup beaucoup plus gros, aujourd’hui c’était facile. Mais si tu as une mauvaise journée, tu peux finir par mettre un enfoiré à genoux et viser sa tête. ».