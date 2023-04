L’histoire vraie de Khani Le et Matt Robertson dans « Le troisième rendez-vous le plus long »

Imaginez que vous fassiez un voyage de dernière minute au Costa Rica avec quelqu’un que vous n’avez rencontré que récemment et que vous soyez pris dans la pandémie de COVID-19. C’est ce qui est arrivé à Khani Le et Matt Robertson, les stars du Mini-série Netflix« La troisième date la plus longue » (« Longest Third Date » en anglais).

Le spectacle est réalisé par Brent Hodge, mais la plupart des plans ont été réalisés par Matt, qui voulait enregistrer son expérience à travers des blogs vidéo.

Le documentaire qui ressemble à une histoire d’une comédie romantique première le 18 avril 2023 sur Netflix et ici nous vous disons la vérité derrière.

QUELLE EST LA VÉRITABLE HISTOIRE DE « LE TROISIÈME RENDEZ-VOUS LE PLUS LONG » ?

Khani Le et Matt Robertson, les stars de « The Third Longest Date », se sont rencontrés sur l’application de rencontres appelée Hinge, largement utilisée aux États-Unis et dans d’autres pays.

Comme les autres utilisateurs, les photos et les profils des autres ont attiré leur attention, ce qui les a amenés à « s’associer » et à commencer à discuter.

Khani Le et Matt Robertson se sont rencontrés via Hinge (Photo : Netflix)

Après le deuxième rendez-vous, ils ont senti que les sorties se passaient si bien qu’ils ont décidé d’être spontanés et voyager ensemble au Costa RicaAlors ils pensaientQuel est le pire qui puisse arriver”.

Au début, tout semblait bien se passer, mais le couple avait décidé de voyager précisément en mars 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a atteint le continent américain et les frontières entre les pays ont commencé à se fermer.

Soudain, Khani et Matt ne pouvaient plus quitter le pays. De plus, en raison des mesures de prévention au Costa Rica, l’hôtel où ils séjournaient a dû fermer, ce qui ne leur a pas laissé d’autre choix que de louer un petit appartement à eux deux.

Khani Le et Matt Robertson ont enregistré leurs expériences sur vidéo, qui ont été montrées dans « The Third Longest Date » (Photo : Netflix)

Même si vivre ensemble pendant plus de 50 jours semblait bien se passer, ils ne savaient pas si une fois rentrés chez eux ils continueraient la relation ou chacun suivrait sa propre voie.