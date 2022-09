« The Empress », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Après que Disney Plus présentera « Sisi » en juin 2022, Netflix Il décide également de miser sur l’histoire d’Elisabeth de Bavière, plus tard d’Autriche, avec la série allemande « The Empress » (« Die Kaiserin » dans sa langue d’origine et « The Empress » en anglais), créée par Katharina Eyssen et interprétée par Devrim Linnau.

Philip Froissant, Sevnja Jung, Raymond Tarabay et Patrick Rapold font également partie du casting des fictions basées sur la vie d’Elisabeth von Wittelsbach, de 1853, date à laquelle elle rencontre l’empereur François-Joseph, jusqu’à un moment crucial de son histoire.

« L’impératrice » Quoi est disponible sur Netflix à partir du 29 septembre 2022 suit la rebelle Elizabeth, qui tombe amoureuse de l’empereur François et devient sa femme inattendue. Il fait ainsi partie d’un monde de tension et d’intrigue à la cour de Vienne. Ensuite, y aura-t-il une deuxième saison?

L’IMPÉRATRICE AURA-T-ELLE UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série qui dépeint l’histoire fascinante d’Elisabeth de Wittelsbach.cependant, comme on l’a vu dans le dernier chapitre, Sissi doit encore parcourir un long chemin, surmonter diverses épreuves et affronter ceux qui menacent son mari.

A la fin de la première saison de « The Empress », Isabel passe son temps à faire la fête avec Maximiliano tandis que Francisco cherche désespérément à se réconcilier avec elle. Lorsque la situation devient incontrôlable, l’archiduchesse donne deux options à la femme de son fils. Bien que Sissi choisisse celle qui satisfait le plus Sofia d’Autriche, un événement change les plans.

Pendant ce temps, Léontine doit prendre une décision importante. Au début, elle semble déterminée à remplir sa mission, mais le temps qu’elle passe avec Isabel la fait remettre en question ses convictions. En plus de choisir un camp, il élimine une menace, cependant, un témoin de ses actes demeure. Que va-t-il se passer dans une deuxième saison ?

A cela s’ajoute la bonne note que « The Empress » a reçue. Il ne reste donc plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixce qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction de l’audience.

Si une deuxième saison de la série sur Sissi de Bavière est confirmée, les nouveaux épisodes pourraient être diffusés sur la plateforme de streaming populaire dans le courant de 2023.