Lily-Rose Depp discute de l’inspiration surprenante pour le personnage d’Idol

Alors que la plupart d'entre nous ne pourront pas regarder L'idole jusqu'à sa première le 4 juin, le public de Cannes a eu un aperçu des deux premiers épisodes de la série. La série HBO, a co-créé Abel Tesfaye (mieux connu sous le nom de Weeknd), Reza Fahim et Euphoriede Sam Levinson, suit l'histoire de Jocelyn, une pop star montante interprétée par Lily-Rose Depp. Jocelyn devient une relation amoureuse avec Tedros ( Tesfaye ), un chef de secte des temps modernes, mais alors que sa carrière commence à souffrir en raison d'une dépression nerveuse, sa relation avec Tedros en fait de même.





En parlant avec HE du Festival de Cannes, Depp a donné un aperçu de certaines des actrices (pas des stars de la pop) qui ont inspiré sa performance en tant que Jocelyn.

« Bien sûr, il y a tellement d’incroyables pop stars d’aujourd’hui pour lesquelles je n’ai que de l’admiration et du respect – et bien sûr, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser quand vous pensez à un personnage comme Jocelyn – mais nous sommes certainement pas raconter l’histoire de quelqu’un d’autre ou essayer de la baser sur une personne réelle », a-t-elle déclaré. « Nous avons en fait puisé dans beaucoup d’autres influences qui ne sont pas des stars de la pop. Nous avons beaucoup pensé à Sharon Stone dans Instinct primaire et les Gene Tierneys et Lauren Bacalls… toutes ces femmes qui m’ont beaucoup inspiré pour le rôle. »

L’idole met en vedette Depp, Tesfaye, Troye Sivan, Dan Levy, Da’Vine Joy Randolph et Jennie Ruby Jane de BLACKPINK, et est réalisé par Levinson. L’idole premières le 4 juin sur HBO.

La mauvaise réception de l’idole

L’idole a été en proie à des rapports négatifs bien avant sa première mal accueillie. En mars, Rolling Stone a appelé la série « Twisted Torture Porn » et a rapporté que des problèmes hors écran sur le plateau de la série, y compris des reprises excessives, des réécritures de dernière minute et la sortie initiale de la réalisatrice Amy Seimetz créaient un environnement de travail hostile. HBO a publié une déclaration en réponse à l’article, disant: « L’approche initiale de l’émission et la production des premiers épisodes, malheureusement, ne répondaient pas aux normes de HBO, nous avons donc choisi de faire un changement. »

Alors que L’idole détient actuellement une note pourrie de 17% sur Rotten Tomatoes, Depp a reçu une ovation debout après le L’idoleLes deux premiers épisodes de lundi. Ce fut une semaine positive pour la famille Depp car ailleurs à Cannes, son père, Johnny Depp, a reçu une ovation debout de sept minutes pour son rôle de roi de France Louis XV dans le drame. Jeanne du Barry. Malgré les rumeurs de problèmes entourant L’idoleLily-Rose Depp n’avait que du positif en parlant de son expérience avec sa série « famille. »