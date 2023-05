« FUBAR », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« FUBAR” (“Fucked Up Beyond All Repair/Recognition”), Comédie d’action Netflix Créé par Nick Santora et mettant en vedette Arnold Schwarzenegger, il n’est sorti que le 25 mai 2023, mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà un deuxième opus.

La série co-réalisée par Phil Abraham présente un casting composé de Schwarzenegger, Monica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio et Gabriel Luna.

Dans les huit premiers épisodes de « FUBAR« , Luke Brunner et sa fille Emma, ​​​​qui se mentent depuis des années, découvrent qu’ils travaillent tous les deux pour la CIA, alors une opération secrète déjà dangereuse devient une affaire de famille enchevêtrée. Ensuite, y aura t’il une saison 2 ?

« FUBAR », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la comédie d’actionmais comme on le voit dans le dernier chapitre, les aventures de Luke et Emma Brunner pourraient se poursuivre dans une nouvelle fournée d’épisodes, d’autant plus que désormais ils ont plus d’un ennemi.

A la fin de la première saison de « FUBER »Alors que le temps presse, Luke et Emma prennent des décisions difficiles pour terminer la mission et survivre. Cependant, un grand jour pour la famille Brunner devient incontrôlable, alors qu’un ennemi qu’ils pensaient mort revient.

Bien que père et fille parviennent à se débarrasser du danger, leur famille et leurs proches ne sont plus en sécurité, puisque l’identité des deux agents a été révélée à d’autres malfaiteurs, qui n’hésiteront pas à les détruire. Que va-t-il arriver à Luke et Emma ? Luke récupérera-t-il Tally ? Emma prendra-t-elle une décision entre Carter et Aldon ?

Arnold Schwarzenegger et Monica Barbaro n’ont rien révélé non plus sur une nouvelle saison de « FUBAR ».mais s’ils sont confirmés, les deux doivent sans aucun doute faire partie du projet pour assurer un bon résultat.

Qu’adviendra-t-il d’Emma et Luke Brunner dans une deuxième saison de « FUBAR » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « FUBAR » ?

« FUBAR » est disponible sur Netflix à partir du 25 mai 2023Par conséquent, pour voir la série Arnold Schwarzenegger, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.