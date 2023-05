Succession Star Brian Cox se sent rejeté par [Spoiler] Décès; Dit qu’il est venu ‘trop tôt’

Comme la série HBO très acclamée Succession atteint sa finale tant attendue, les téléspectateurs sont plongés dans le monde complexe de la puissante famille Roy. Cette riche dynastie fictive commande un conglomérat majeur, qui couvre diverses industries telles que les nouvelles, les studios de cinéma, les parcs à thème et les croisières. Tout au long du spectacle, le public a vu les personnages subir de profondes transformations morales. Après avoir initialement incarné des intentions malveillantes, certains ont fait des tentatives hésitantes de rédemption, pour être inévitablement entraînés à nouveau dans un réseau de tromperie et de trahison.





Au cœur de cette saison se situe l’événement charnière qu’est le décès de Logan Roy, le patriarche de la famille incarné par Brian Cox. Cette perte imprévue a eu un impact indélébile sur les personnages restants, intensifiant encore la dynamique complexe au sein de la famille Roy. Dans une récente interview avec BBC Two, Cox a réfléchi à la disparition de son personnage, affirmant que le moment de la mort de Logan dans le troisième épisode semblait abrupt. Exprimant sa préférence personnelle, Cox a suggéré qu’un moment plus approprié pour l’événement aurait été autour du cinquième ou sixième épisode de la saison, permettant une exploration plus approfondie des ramifications et des conséquences d’un événement aussi important.

« J’étais d’accord avec ça, finalement, mais je me sentais un peu rejeté. Vous savez, je me sentais un peu comme tout le travail que j’ai fait [is being overlooked] et finalement je vais, tu sais, finir comme une oreille sur le tapis d’un avion. »





Jeremy Strong fait allusion à la transformation du personnage pour la finale de la série

Lors d’une récente discussion sur le podcast Succession, Jeremy Strong, connu pour son rôle de Kendall Roy, s’est penché sur l’évolution de son personnage et sa préparation pour la finale très attendue. Réfléchissant au voyage de Kendall, Strong a souligné l’importance des funérailles de Logan Roy en tant que moment charnière pour Kendall d’exprimer sa version de la vérité. Dans l’épisode six, les téléspectateurs ont été témoins de la grandiosité de Kendall et de sa capacité occasionnelle à se montrer à la hauteur de la prise de parole en public. Cependant, ce qui a rendu ce discours particulier remarquable, c’est sa nature spontanée, car Kendall ne s’y était pas préparé, ce qui lui a permis de prononcer un discours brut et non filtré qui a capté l’attention de tous.

« C’est un moment merveilleux pour Kendall, je pense, d’arriver à ce qu’il considère comme dire la vérité. Nous l’avons vu dans l’épisode six, dans la présentation Living +, il y a une certaine sorte de grandeur dans sa prise de parole en public et il se lève parfois à l’occasion, chez un personnage que l’on a vu si souvent rater la cible. Mais celui-ci, parce qu’il ne s’y est pas préparé et qu’il n’avait pas prévu de le faire – ce dont il aurait probablement agonisé, et le version préparée, comme nous tous, n’aurait peut-être pas été aussi bonne – il y avait quelque chose dans le gant qui avait été jeté par Ewan dénigrant [Logan’s] mémoire », a déclaré Strong.

Strong a également souligné la reconnaissance par Kendall de la vraie nature de son père en tant que brute, faisant écho aux sentiments exprimés par Ewan et même Kendall lui-même dans le passé. Cette admission a montré la croissance et la complexité de Kendall en tant que personnage.

« Mais aussi, c’est une belle écriture de Jesse que j’ai eu très peu de temps pour apprendre (rires), mais que Kendall reconnaît que son père était une brute. Que beaucoup de ce qu’Ewan a dit est vrai et que lui-même a dit il l’a appelé une présence maligne à la fin de la saison deux. Mais je pense que vous voyez à travers les yeux de Kendall sa révérence pour son père. Et je pense que c’est si important que nous voyons qu’il ne s’agit pas de capitalisation boursière, mais de la force vitale de l’homme et les choses qu’il a faites. »

Succession La finale de la série est diffusée le dimanche 28 mai à 21 h sur HBO et Max.