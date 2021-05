Lily-Rose Depp devrait être le mercredi de Tim Burton si papa Johnny est Gomez

Les fans ont fait leur propre casting fantastique pour le prochain redémarrage de Tim Burton de La famille Addams sur Netflix, et un nom que certains fans ont suggéré pour mercredi Addams serait Lily-Rose Depp. Comme annoncé précédemment, la série de Burton suivra un mercredi plus âgé Addams en tant qu’étudiante à Nevermore Academy où elle utilise ses capacités psychiques pour résoudre des mystères. Doublé Mercredi, la série sera le premier petit écran de Burton.

Aucune annonce officielle de casting n’a encore été faite pour aucun personnage sur Mercredi, ce qui signifie que les fans ont spéculé sans arrêt sur qui pourrait jouer le prochain live-action La famille Addams. Un choix particulièrement populaire pour Gomez est Oscar Isaac, qui exprime le patriarche de la famille lors du redémarrage animé de 2019. Rhapsodie bohémienne La star Rami Malek est un autre nom qui revient souvent aux fans en tant qu’acteur talentueux qui regarde également le rôle. Certains fans de Le mandalorien ont également suggéré Pedro Pascal.

Pourtant, pour de nombreux fans de Tim Burton, Johnny Depp est le choix évident pour le rôle. Compte tenu de leurs fréquentes collaborations dans le passé, il ne fallut pas longtemps avant que beaucoup considèrent Depp comme un bon candidat. Cela aide seulement qu’il ait joué dans un autre redémarrage d’une série télévisée classique sur le thème de l’horreur, avec Depp en vedette dans Burton’s Ombres sombres film en 2012. En tant que tel, depuis Mercredi a été annoncé pour la première fois, de nombreux fans de Depp espéraient le voir obtenir le rôle, certains allant jusqu’à l’imaginer avec du fan art.

Bien sûr, Gomez sera probablement présenté à titre limité dans la nouvelle série, mercredi quittant la maison familiale pour aller à l’université. La star de l’émission est évidemment mercredi, et son casting sera la décision la plus importante que Burton et les producteurs devront prendre. Comme Gomez, il ne manque pas vraiment de noms que les gens aimeraient voir dans le rôle. Selon des rumeurs récentes, Jenna Ortega (La baby-sitter: Killer Queen) et Bailee Madison (Frères) sont deux noms actuellement à l’étude.

Certains fans ont également appelé à Lily-Rose Melody Depp jouer mercredi. Après avoir lancé sa carrière d’actrice avec un petit rôle dans Kevin Smith Défense, Depp a ensuite partagé la vedette avec Harley Quinn Smith dans le spin-off Yoga Hosers; les deux films ont également présenté Johnny. Plus tard, elle impressionnerait les critiques avec ses rôles dans d’autres films comme Le danceur, Planétarium, Le roi, et Un homme fidèle, ramassant plusieurs nominations d’actrice la plus prometteuse.

Comme elle a prouvé qu’elle était une actrice capable et qu’elle a certainement ce look de mercredi, Lily-Rose est franchement un excellent choix pour diriger Mercredi tel quel, même si son père ne finit pas par jouer à Gomez. Ce serait encore mieux si les deux finissaient par obtenir ces rôles, car cela semble être le projet parfait pour présenter les deux Depp dans le même film. Avec ou sans Johnny, il serait toujours intéressant de voir Burton travailler avec un nouveau Depp en tête avec Lily-Rose suivant les traces de son père.

Pendant ce temps, Christina Ricci, qui a joué mercredi Addams dans les deux originaux Famille Addams films des années 1990, serait en lice pour Morticia. Si les Depp venaient à être choisis dans le projet, cela marquerait également une autre réunion intéressante, comme Johnny et Ricci ont déjà joué dans le film d’horreur surnaturel gothique. Sleepy Hollow – un autre film qui se trouve être réalisé par Tim Burton.

On ne sait pas quand Mercredi fera son chemin vers Netflix. Jusqu’à ce que les décisions de casting soient officiellement annoncées, les fans continueront de discuter de qui ils voudraient le plus voir dans certains rôles. Le temps nous dira si l’un ou l’autre Depp est finalement choisi. En attendant, Lily-Rose Depp peut être vue dans le nouveau film de science-fiction Voyageurs, qui a été publié par Lionsgate et Summit Entertainment en avril.

