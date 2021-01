Qu’est-ce que le jacquier? Tout sur le fruit qui cuit et déchiquète comme de la viande

Avez-vous déjà essayé le jacquier? Sinon, savez-vous ce que c’est?

C’est un substitut de viande végétalien sain et c’est l’une des plus grandes tendances alimentaires parmi les végétariens, les végétaliens et même les amateurs de viande. Mieux encore, c’est la clé pour préparer un sandwich au « porc » effiloché au barbecue incroyablement délicieux que vous ne croirez pas être végétalien.

Qu’est-ce que le jacquier?

Un parent des figues et de l’arbre à pain, le jacquier pousse dans les régions tropicales d’Asie du Sud-Est, du Brésil et d’Afrique. Bien qu’il s’agisse techniquement d’un fruit, sa consistance est similaire à celle du poulet ou du porc. Il a un goût assez neutre lorsqu’il est jeune, il prend donc la saveur de la sauce ou de l’assaisonnement avec lequel vous l’accompagnez. Il a une consistance filandreuse qui fonctionne particulièrement bien avec une sauce barbecue acidulée.

Contrairement aux sources animales de protéines, le jacquier ne contient ni graisses saturées ni cholestérol, il est léger en sodium et faible en calories, avec seulement 20 par portion de 2,65 onces. De plus, le jacquier contient 3 grammes de fibres par portion, ainsi que 110 milligrammes de potassium, des nutriments sains pour le cœur dont beaucoup d’entre nous ne consomment pas assez.

Pourquoi le jacquier est-il à la mode?

Des produits que je n’aurais pas pu imaginer il y a quelques années, comme le bœuf séché végétalien et le bacon seitan, sont aujourd’hui extrêmement populaires et se retrouvent dans les chariots d’épicerie des végétaliens et des mangeurs de viande engagés grâce à leur profil de santé.

Quant à savoir si le jacquier est une source de protéines incroyable comme la vraie viande, la réponse est «meh». Les graines du jacquier sont riches en protéines, mais le fruit lui-même ne l’est pas. Une portion de 2,65 onces ne contient que 1 gramme de protéines, contre 21 grammes trouvés dans la même quantité de poitrine de poulet. Vous pouvez également acheter de la farine de graines de jacquier pour cuisiner, mais c’est encore assez difficile à trouver.

Comment préparer le jacquier: jeune ou mûr

La première chose à savoir sur le jacquier est que lorsqu’il est jeune (également appelé vert ou non mûr), il a une consistance et un usage totalement différents de ceux qu’il est mûr. Le jacquier mûr se mange comme n’importe quel fruit frais – la seule différence est qu’il s’agit d’un fruit extrêmement gros. En moyenne, un jacquier pèse entre 30 et 50 livres. Une fois que vous avez coupé à travers la peau épaisse et verte de récif de corail, vous trouverez un intérieur blanc crémeux rempli de fruits fibreux et de grandes fosses.

La saveur du jacquier mûr est douce et elle est généralement consommée crue ou dans le cadre d’un dessert. Après l’avoir refroidi au réfrigérateur, vous pouvez ensuite couper les graines avec un couteau à éplucher bien aiguisé (cela demande un certain effort). Il peut être mangé cru, comme ça. Il est toujours plus facile de trouver du jacquier entier sur les marchés de spécialités asiatiques, mais le fruit fait également son chemin dans les grandes chaînes d’épicerie.

Les jeunes fruits du jacquier non mûrs peuvent être trouvés en conserve et également en sachets dans la section réfrigérée de l’épicerie. C’est le type qui retient beaucoup l’attention comme alternative à la viande. Il peut être utilisé dans les tacos, les burritos, les currys, les bols et les sautés.

Et que diriez-vous d’acheter un jacquier vert entier? Si vous pouvez même en trouver un, il sera rempli d’une résine blanche collante qui tache tout ce qu’il porte. Mais si vous êtes un bricoleur total, allez-y! Sachez simplement que vous avez été prévenu.

Que dois-je faire avec ça

Le jeune jacquier est généralement rempli d’eau, et parfois aussi de sel, alors rincez-le à l’eau froide et laissez-le égoutter dans une passoire avant de l’utiliser dans les recettes. Ensuite, vous pouvez littéralement faire n’importe quoi avec. Il fonctionne particulièrement bien avec des saveurs audacieuses et épicées. Ajoutez-le aux piments et aux ragoûts, ou faites-le revenir avec des oignons et des poivrons et jetez-le dans un pita avec du zaatar. Frottez-le avec un mélange d’épices mexicain, saisissez-le dans une poêle puis enveloppez-le avec du riz brun et de l’avocat pour un burrito garnissant.

Pour ma recette de jacquier au barbecue, j’ai utilisé le fruit du jacquier original d’Upton’s Naturals, que vous trouverez dans la section réfrigérée de magasins comme Wegmans et Whole Foods Market. Histoire vraie: je ne suis pas fan de tromper les enfants pour qu’ils mangent des aliments plus sains pour eux (je préfère qu’ils apprennent et apprécient naturellement les ingrédients sains) – mais je voulais voir si le jacquier déclencherait «l’alarme dégueulasse» pour les enfants, alors j’ai servi ça à mon fils, qui adore la viande. Il a englouti la moitié du sandwich sans même demander de quel genre de viande il s’agissait – puis il en a demandé une autre. Apportez le jacquier!

