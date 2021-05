Cableporn vous convaincra que les câbles peuvent être incroyablement beaux

Les technologies sans fil promettaient il y a quelques années d’éviter l’utilisation de câbles pour de nombreux scénarios quotidiens, mais la vérité est que rien ne peut remplacer un bon câble pour le moment si l’on veut obtenir les meilleures performances. Cela fait qu’au final, nous nous retrouvons avec des enchevêtrements de câbles qui «salissent» les bureaux, les chambres et les centres de données. C’est là que le phénomène étonnant de la cableporn.

Cette ramification unique du porno est particulièrement bizarre, transformant ces enchevêtrements de câbles en petits chefs-d’œuvre de la gestion des câbles. Bien alignés et organisés, ces groupes de câbles montrent que ces bureaux, ces salles et en particulier ces centres de données peuvent être dignes d’être photographiés comme des monuments à l’ordre et à la couleur. Comme on dit, une image vaut mille mots.

Un délice visuel qui a également beaucoup de sens pratique

Ils existent littéralement des milliers d’exemples de cette philosophie sur Reddit, où le subrreddit / r / cableporn sert de point de rencontre pour les fans de cet art technologique unique. Là, nous pouvons en voir beaucoup, en particulier des images de câbles méticuleusement alignés et ordonnés dans les centres de données et les serveurs, mais il existe également des exemples qui montrent qu’au bureau et à la maison, la gestion des câbles peut rendre votre lieu de travail également différent (et meilleur, du moins. visuellement).

Ces types de systèmes de gestion de câbles ne remplissent pas seulement cet objectif «plastique»: ils sont aussi souvent le meilleur moyen d’optimiser à la fois l’espace occupé par ces câbles. comme emplacement ultérieur et, bien sûr, substitution au cas où cela serait nécessaire.

Cela est particulièrement vrai dans les centres de données où l’étiquetage correct d’un câble facilite les changements rapides dans les installations dans lequel des milliers d’entre eux sont mélangés pour communiquer tous les serveurs, postes de travail, commutateurs, routeurs et autres équipements installés pour fournir le service.

Vive l’ordre dans les câbles, aussi à la maison

Cette philosophie dans laquelle les câbles deviennent des alliés et non des ennemis a été en fait la clé de l’apparition d’une toute nouvelle série d’accessoires et d’éléments qui servent précisément à organiser les câbles et mettre de l’ordre dans le chaos.

De nombreux fabricants proposent en fait éléments de ce type sur les moniteurs de PC, par exemple, mais des tables ou des accessoires de table sont également vendus qui permettent d’organiser les câbles afin de mieux les positionner et les acheminer et, bien sûr, de ne pas les voir autant sur le lieu de travail.

La bande circulaire de Punkt est certainement une petite ode à la conception de la gestion des câbles. Source: Punkt.

Mais c’est que ce mouvement a fait des solutions de conception apparaissent qui nous permettent d’obtenir cet effet souhaité de transformer les enchevêtrements de câbles en éléments qui contribuent à l’apparence de notre poste de travail, de notre salon ou de notre cuisine finit par surprendre. Ici, comme toujours, il suffit de creuser un peu pour trouver l’inspiration.

De #cableporn à #cablegore

Nous voyons également un exemple «à petite échelle» de ce passe-temps dans la construction de PC par les utilisateurs, qui y prêtent de plus en plus attention gestion des câbles.

Ils le font à la fois pour obtenir une apparence visuelle plus attrayante de l’intérieur de l’équipement et pour une autre fonction tout aussi pertinente: refroidissement optimal à l’intérieur du PC et que le flux d’air n’est pas gêné par des câbles mal placés. Au fait, il existe un autre sous-crédit dédié à ce sujet, / r / cablemanagement.

Comme nous le disons, il y a littéralement des milliers d’exemples de ce «porno câblé» qui est capable d’inonder tout et cela en fait finit par être hypnotisant. Vous avez presque envie de tout abandonner et de commencer à appliquer ces principes #cableporn à la maison et au bureau, n’est-ce pas?

D’autant plus que le toujours surprenant Reddit a également un autre sous-crédit dédié précisément au contraire: à ces exemples de installations hideusement câblées. Le nom de ce sous-crédit dit tout: / r / cablegore.

Mais laissons ces cauchemars enchevêtrés pour profiter un peu de ce petit prodige de l’ordre et de la couleur. Vous avez ici quelques échantillons de ces œuvres d’art de #cableporn.

En Engadget | Aimeriez-vous vivre sans câbles? Pas si vite