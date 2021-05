Stay Frosty Teams Idris Elba avec le directeur de l’extraction pour le thriller d’action de Noël

Idris Elba (Thor: Ragnarok, Luther) a un tout nouveau film d’action sur sa liste de choses à faire. Warner Bros. a obtenu les droits d’un nouveau script intitulé Restez glacial. Ce film, qui se déroulera à Noël, fera équipe d’Elbe avec le réalisateur Sam Hargrave. Le cinéaste a récemment fait une énorme impression sur Hollywood avec Extraction, qui est sorti sur Netflix l’année dernière.

Selon plusieurs rapports, Warner Bros. a remporté ce qui semble avoir été une vente aux enchères compétitive pour le script, qui a été écrit par Tyler Marceca. On dit que le studio paiera plus d’un million de dollars pour le scénario. Idris Elba et Sam Hargrave, en plus de jouer et de diriger respectivement, sont tous deux à bord pour produire également. Mike Richardson et Keith Goldberg de Dark Horse Entertainment sont également définis comme producteurs. Une brève connexion pour Restez glacial a été révélé, qui se lit comme suit.

«Après avoir miraculeusement survécu à une balle dans la tête, un homme doit comprendre qui veut sa mort et pourquoi. Il doit arrêter l’assassin tout en rentrant chez lui à temps pour passer Noël avec son fils.

Sur le papier, c’est tout à fait le package. Les films d’action à budget moyen sont de retour en grand. John Wick a contribué à relancer la tendance il y a plusieurs années et Extraction a contribué à faire comprendre à quel point cette formule peut être efficace lorsqu’elle est exécutée correctement. Obtenez une star bien-aimée, associez-la à un réalisateur prometteur, devenez fou avec l’action et laissez-la se déchirer. À ce point, Extraction était considéré comme le film original le plus regardé de Netflix à ce jour. On s’attend à ce que Sam Hargrave revienne pour diriger la suite, qui est à nouveau produite par Joe Russo et Anthony Russo (Avengers: Fin de partie).

Il ajoute encore un autre grand projet à l’ardoise croissante d’Idris Elba. L’acteur, en plus de son travail en tant que Heimdall dans l’univers cinématographique Marvel, a joué dans des films tels que Prométhée, Pacific Rim et Cowboy en béton. Il reste l’un des acteurs les plus demandés aujourd’hui. Elba a récemment terminé le tournage de George Miller Trois mille ans de désir et a aussi Plus ils tombent durement dans la boîte. Ensuite, Elba sera considérée comme Bloodsport dans le réalisateur James Gunn La brigade suicide.

Sam Hargrave a fait ses débuts dans le monde des cascades. Comme Idris Elba, il a beaucoup travaillé dans le MCU, en particulier aux côtés des frères Russo, sur Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver et Captain America: guerre civile. Il a également servi en tant que deuxième directeur d’unité sur Avengers: guerre à l’infini. Extraction, qui mettait en vedette un autre ancien du MCU Chris Hemsworth, était le premier long métrage de Hargrave en tant que réalisateur. Il s’est avéré être un succès majeur et a ouvert la voie à une carrière prometteuse derrière la caméra pour Hargrave. Il est également attaché à diriger Contrôle de combat, avec Jake Gyllenhaal attaché à la vedette dans le rôle principal.

Il n’y a pas encore de mot sur la date à laquelle la production pourrait démarrer. Pour l’instant, Idris Elba et Sam Hargrave semblent assez occupés. Reste à savoir si cela finit par devenir une priorité absolue. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

