Lily Collins n’a jamais voulu que cela se produise avec le spectacle

Emily à Paris peut avoir eu beaucoup de réactions négatives pour la mode et la culture exposées dans la série. Mais il y a une chose que les téléspectateurs ne peuvent pas dire est vraie de l’émission Netflix en la comparant à Sexe et ville. Et c’est tout grâce à Lily Collins.

‘Emily in Paris’ rappelle ‘Sex and the City’

Emily à Paris vient de Sexe et ville créateur Darren Star. La série Netflix suit Emily Cooper, une dirigeante du marketing motivée qui se voit confier le rôle de ses rêves et est obligée de déraciner sa vie et d’embrasser Paris à bras ouverts. Bien que le changement de carrière d’Emily ne soit pas des plus faciles, elle reste fidèle à elle-même et devient accidentellement une influenceuse des médias sociaux en cours de route.

Compte tenu de Star Sexe et ville fond, de nombreux fans attendaient Emily à Paris pour être presque comme un redémarrage millénaire. Cependant, il était important pour Collins de différencier Emily de l’emblématique Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Lily Collins était ravie de travailler avec Darren Star

En tant que fan du travail de Star, Collins avait hâte de commencer Emily à Paris.

« Pour moi, [Emily in Paris was about] la magie que les spectacles de Darren apportent [the] écran », a déclaré Collins lors d’un panel Paleyfest NY 2020. Le portrait d’Emily Cooper a donné à Collins la chance de réaliser ses souhaits en tant qu’acteur.

«J’ai grandi en regardant ce que Darren [has] créé », a-t-elle ajouté. « [Emily in Paris] était un nouveau [idea]. » En travaillant avec Star, Collins avait un objectif en tête en jouant à Emily Cooper.

Lily Collins ne veut jamais qu’Emily Cooper soit comparée à Carrie Bradshaw

Bien qu’Emily et Carrie partagent certainement des similitudes, le fait est qu’elles sont différentes.

«Nous ne voulons pas qu’Emily soit la prochaine Carrie parce que Carrie est Carrie», a déclaré Collins pendant le panel. «Nous voulons qu’Emily soit Emily. [And] nous voulons qu’elle soit sa propre personne.

Ironiquement, Collins a joué le rôle d’Emily en tant que fan de Sexe et ville. «J’ai le sentiment qu’Emily est quelqu’un, comme moi, qui a grandi en regardant Sexe et ville, » elle a expliqué. « [Emily] regardé toutes ces émissions et ces films que j’aime. Elle lit les magazines de mode que nous lisons. Et elle est tellement inspirée par ces personnages de sa vie qu’elle a des affiches sur le mur.

Collins a pris ses propres liens Sexe et ville pour former le personnage d’Emily Cooper. « C’est quelque chose que je pense être tellement racontable dans Emily, en ce que Carrie Bradshaw était probablement l’une de ces personnes qu’elle aimait grandir », a conclu Collins. «Il y a cet élément de ce que ferait Carrie? Mais en même temps, cela ne dicte pas qui nous considérons Emily. Emily est très bien, Emily. Je n’ai jamais voulu qu’elle soit une deuxième version de quelqu’un.

Lily Collins aime qu’Emily Cooper ne soit pas un rôle cliché

Collins s’est senti béni de jouer un rôle qui n’était pas cliché. « [Emily] n’a pas cette transformation cliché quand elle va à Paris », a-t-elle expliqué. «Ce n’est pas comme si vous aviez cette scène où elle passe du statut d’Emily à cette nouvelle version parisienne pour être embrassée.

Au lieu de cela, Emily reste fidèle à elle-même. «Elle reste qui elle est, traverse ces nouvelles expériences et grandit en tant que jeune femme. Et elle est souvent dans la blague.

Pour Collins, la chose la plus importante à propos de son personnage est qu’elle comprend parfaitement l’idée que vous n’avez pas à changer qui vous êtes pour être embrassé.