Blue Origins retire les employés de la fusée d’essai à la dernière minute et utilise un mannequin

19 avr.2021 11:30:23 IST

La société Blue Origin de Jeff Bezos a attaché deux employés dans une fusée alimentée pour s’entraîner, mais les a retirés peu de temps avant d’envoyer la capsule au bord de l’espace mercredi avec seulement un mannequin de test. La répétition de l’équipage dans l’ouest du Texas rapproche Blue Origin du lancement de touristes et d’autres dans l’espace. Blue Origin voulait voir à quel point un équipage pouvait entrer et sortir de la capsule. Les prétendus astronautes ont également testé les ceintures de sécurité et les liaisons radio avant le vol de 10 minutes et sont retournés à la capsule après le toucher des roues pour monter à bord pour la pratique de récupération.

«Bien qu’il n’y ait pas d’astronautes à bord aujourd’hui, c’était une étape cruciale vers notre marche vers le premier vol humain», a déclaré la commentatrice de vol Ariane Cornell depuis le siège de la société à Kent, Washington. La compagnie est «très proche» des passagers aériens, a-t-elle noté.

L’objectif de Blue Origin est d’emmener les clients payants sur de courts sauts offrant trois minutes d’apesanteur. Les fenêtres représentent un tiers de la capsule à six places.

Un bel atterrissage dans le désert de l’ouest du Texas aujourd’hui. pic.twitter.com/ii3LJriSFc – Origine bleue (@blueorigin) 14 avril 2021

Nous avons hâte que les futurs astronautes fassent l’expérience de sortir de la capsule après avoir terminé leur voyage dans l’espace et en revenir. pic.twitter.com/OhYUOPVvjC – Origine bleue (@blueorigin) 15 avril 2021

C’était le 15e vol d’une fusée New Shepard, du nom du premier Américain dans l’espace, Alan Shepard. La capsule a atteint une altitude de 106 kilomètres, juste au-dessus de la frontière officielle de l’espace.

Le booster réutilisable a atterri debout sept minutes après le décollage. La capsule a atterri sous des parachutes environ trois minutes plus tard.

Avant le vol, quatre astronautes simulés ont fait le trajet de deux milles jusqu’à la rampe de lancement et ont gravi la tour. Mais seulement deux – un avocat d’entreprise et un directeur principal de programme – se sont glissés dans la capsule.

Outre la combinaison spatiale Mannequin Skywalker, la capsule contenait plus de 25 000 cartes postales de jeunes dans le cadre du Club for the Future de l’entreprise. C’est probablement le dernier vol spatial du mannequin de test; il est donné au US Space and Rocket Center à Huntsville, en Alabama.

