BTS a quitté un dîner du personnel tôt en raison des priorités hilarantes de V

Si quelqu’un a ses priorités claires, c’est BTSde V. Il sait exactement ce qu’il veut et n’hésite pas à le faire!

BTS et leur personnel sont sortis dîner à Né et élevé, un restaurant cher à Majang-dong fréquenté par les plus grandes célébrités et chefs d’entreprise. Le troisième étage privé du Born & Bred n’est ouvert que pour les meilleurs VIP, alors, naturellement, c’est là que BTS a dîné!

Le propriétaire du restaurant a téléchargé cette photo de groupe sur son Instagram, en la sous-titrant avec ces hashtags amusants: «#Protectportraitrights #protectme ​​#haha #anyway # 3rdflooropen #bornandbred». Les visages des membres étaient cachés, mais les fans les ont facilement identifiés!

BTS et les membres de son personnel sont arrivés au restaurant vers 17h00-18h00 et sont partis tôt car V avait d’autres projets …

Il devait aller attraper un monstre boss Maple Story!

Apparemment, ils sont allés dans un restaurant de bœuf à Majang-dong hier … (renifler) Tous les membres + 9 membres du personnel sont arrivés vers 5-6 et sont partis tôt, et la raison est apparemment parce que Taehyung a dû aller attraper un monstre Maple Story Boss … J’ai entendu dire que «c» était là aussi. – V

V est comme l’un de nous… un joueur dans l’âme!