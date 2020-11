9 choses que vous ne savez peut-être pas sur Bang Si Hyuk

Aujourd’hui, la plupart des gens savent Bang Si Hyuk a le fondateur de Divertissement à grand succès, l’agence K-Pop d’un milliard de dollars qui a donné naissance au groupe de garçons d’un milliard de dollars BTS. C’est un visionnaire, un brillant homme d’affaires et bien plus encore. Voici 9 choses que vous ne savez peut-être pas sur lui.

1. Il a utilisé des références de sa propre vie dans l’univers BTS

Selon Lumpens, le directeur de nombreux vidéoclips de BTS, la BU s’inspire en partie de la vie de Bang Si Hyuk. Les références MV «Spring Day» Ursula K. Le Guinde Ceux qui s’éloignent d’Omelas, un livre que Bang Si Hyuk a lu et a choisi d’inclure dans le travail de BTS.

2. La musique n’était pas son rêve

La musique a fait de Bang Si Hyuk un milliardaire, mais il ne savait pas qu’il finirait par créer. Lors de la cérémonie de remise des diplômes 2019 Université Nationale de Seoul, il a dit, «Il n’y a pas eu de moment critique où j’ai décidé de faire de la musique. J’ai continué à flotter et je me suis retrouvé à le faire]…]Je ne suis pas un homme ambitieux qui peint de grandes images et de grands rêves.

3. Il a contribué à jeter les bases de JYP Entertainment

Bang Si Hyuk et Divertissement JYP fondateur parc Jin Young sont amis depuis des décennies et Bang Si Hyuk a joué un rôle central dans les coulisses. Premier chanteur de JYP Entertainment, Jinju, a fait ses débuts en 1997 lors de la naissance de la K-Pop contemporaine.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Jinju et Bang Si Hyuk ont ​​travaillé ensemble sur son premier album, et il a écrit huit de ses dix chansons.

JYP n’avait même pas de signe d’entreprise à l’époque. J’ai travaillé dans l’atelier de Si-hyuk. C’était juste un bureau rectangulaire dans une ruelle. [. . .] La production musicale n’était pas comme aujourd’hui, où chaque partie d’un [pop] la chanson est écrite par différents spécialistes. [. . ] À l’époque, Si-hyuk devait tout faire. Il a composé, arrangé, enregistré et même agi en tant que superviseur sonore. – Jinju

4. Il était en avance sur la tendance de l’IA

Quand vous pensez «K-Pop» et «AI» en 2020, aespa ou le groupe virtuel K / DA pourrait venir à l’esprit.

Premier groupe de filles de Bang Si Hyuk GLAM a été l’un des premiers groupes K-Pop à combiner ce genre de musique et de technologie virtuelle sur scène. GLAM réalisé avec A plus, un coréen VOCALOÏDE, de retour en 2012.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

5. Il est né dans une famille brillante

Les parents de Bang Si Hyuk sont aussi extraordinaires et savants que lui. Sa mère, Choi Myeong Ja, était un pionnier intellectuel; elle a reçu une littérature anglaise à l’Université nationale de Séoul à une époque où les femmes le faisaient rarement. Bang Geuk Yoon, Le père de Bang Si Hyuk, était le président de la Service coréen d’indemnisation et de bien-être des travailleurs, une organisation gouvernementale pour les droits du travail.

6. Ses parents voulaient qu’il soit avocat

Bang Si Hyuk a suivi les traces de ses parents en fréquentant le SNU, mais pas comme ils s’y attendaient. Ils voulaient qu’il devienne avocat, mais il a choisi de se spécialiser en esthétique.

7. Il pleure facilement

En 2011, Bang Si Hyuk a révélé qu’il adorait les films ringards. « Je braillais mes yeux, cet homme d’une quarantaine d’années en sous-vêtements seulement, » il a dit. «J’avais plus honte de manger du jajangmyeon en même temps.»

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

8. Il est aussi strict avec ses artistes qu’avec lui-même

Bang Si Hyuk est connu pour être strict mais juste, donnant à ses artistes une liberté créative tout en s’attendant à des résultats optimaux en retour.

Normalement, je n’élève pas la voix et ne parle pas durement. Mais quand je travaille avec des artistes de l’entreprise, je parle plus fortement qu’à la télévision. J’ai crié avec colère: « Et vous vous appelez chanteur? » Chaque chanteur avec qui j’ai travaillé doit avoir entendu ça. – Bang Si Hyuk

Cela dit, il met les mêmes attentes sur lui-même. Quand il a débuté dans la musique, il était entouré de personnes très talentueuses et il a travaillé dur pour améliorer ses compétences afin d’atteindre leur niveau. En fait, il pratiquait tellement l’apprentissage du piano que ses cuisses avaient l’habitude d’éclater dans une éruption cutanée.

Quand j’ai commencé, je n’avais pas beaucoup de talent en musique. Bien sûr, j’avais assez de talent pour faire quelque chose. Mais j’étais entouré des meilleurs, comme Park Jinyoung, Shin Seung Hun [. . . ] J’ai beaucoup pleuré à l’époque. J’ai dû travailler vraiment, vraiment dur. – Bang Si Hyuk

9. Même enfant, c’était un génie

Selon son père, Bang Si Hyuk a été un passionné de livres toute sa vie. Enfant, il lisait des textes qui dépassaient de plusieurs années son niveau de lecture.