‘Liftoff’: le récit d’Eric Berger sur les années folles de la jeunesse de SpaceX

Bien avant les fusées à atterrissage automatique de SpaceX, le mannequin spatial Tesla ou les tests de prototypes de vaisseaux spatiaux pour les futures missions sur Mars, la société californienne faisait déjà des choses audacieuses dans l’exploration spatiale.

Eric Berger, journaliste spécialisé dans l’espace basé à Houston, maintenant d’Ars Technica et anciennement de The Houston Chronicle, aborde les premières années de SpaceX dans son nouveau livre «Liftoff: Elon Musk et les premiers jours désespérés qui ont lancé SpaceX» (William Morrow, 2021) . Le livre, tout en se concentrant fortement sur les premières années de SpaceX, montre les racines des étapes audacieuses que la société désormais célèbre est en train de franchir vers des frontières encore plus nouvelles: les missions humaines et l’exploration de Mars.

Vous en apprendrez plus sur le développement de la première fusée de SpaceX, la Falcon 1, construite à une époque où peu d’entreprises osaient créer elles-mêmes ces machines volantes. Il a fallu quatre essais pour mettre la fusée en orbite en toute sécurité, et le livre de Berger montre les conversations et l’innovation que SpaceX a adoptées pendant plusieurs années pour lancer le Falcon 1 en toute sécurité.

Elon Musk regarde le décollage de la fusée Falcon1 depuis l’île d’Omelek dans l’atoll de Kwajalein, le 29 septembre 2008. (Crédit d’image: Axel Koester / Corbis via Getty Images)

Berger a déclaré à 45secondes.fr que lorsque Falcon 1 est finalement arrivé dans l’espace le 28 septembre 2008, il ne l’a pas remarqué. Mais il avait une excuse valable – l’ouragan Ike venait de frapper Houston et lui, avec de nombreux autres journalistes de la ville, a pris de nombreuses heures supplémentaires pour tenir la communauté informée.

« J’étais complètement submergé par la couverture de cette tempête et j’étais complètement inconscient », a-t-il déclaré à 45secondes.fr dans une interview. Même le domaine spatial de Berger était occupé, car au moins une livraison de station spatiale a été retardée en raison d’Ike et la NASA travaillait elle-même des heures supplémentaires pour que les vols de la navette spatiale fonctionnent à l’heure – et en toute sécurité.

Mais Berger a suivi de près SpaceX au cours des années qui ont suivi et a décidé d’écrire le livre après avoir été témoin du lancement spectaculaire de la nouvelle fusée Falcon Heavy de la société au Kennedy Space Center de la NASA en Floride, en 2018. Cette mission a permis aux fusées d’appoint en toute sécurité. -land près du site de lancement, alors qu’une Tesla s’envolait dans l’espace avec un mannequin surnommé « Starman ».

«Je me suis rendu compte non seulement que SpaceX était une entreprise très intéressante, mais que c’était vraiment une entreprise spatiale transformatrice de ma génération», a déclaré Berger. « Il y a eu beaucoup d’efforts dans le passé pour faire ce que SpaceX a fait, mais ils ont échoué. Je voulais voir comment ils ont réussi. »

Berger s’est concentré sur le développement, les tests et le lancement du Falcon 1 en tant que SpaceX – étant une si petite entreprise à l’époque – n’a pas reçu autant de couverture médiatique sur cette fusée que les générations suivantes. Il se souvient, comme beaucoup d’autres journalistes de l’époque, d’avoir un « scepticisme sain sur toutes les grandes revendications » dont SpaceX discutait à l’époque – comme la construction d’un vaisseau spatial appelé Dragon (qui a maintenant effectué 20 missions cargo et deux missions avec équipage à l’International. Station spatiale et comptage) ou faire des lancements avec des fusées réutilisables et atterrissables – maintenant une chose assez courante après de nombreux tests explosifs ratés.

En repensant aux affirmations de SpaceX, Berger dit qu’il en est venu à réaliser que ces affirmations avaient une valeur et une vision: « Cela n’allait pas être fait à temps, mais ils y arriveraient probablement », a-t-il déclaré. Berger a exhorté tout le monde à garder un œil sur le développement précoce de Starship; alors que les prototypes explosent maintenant, SpaceX ne fait que commencer.

Heureusement pour le livre, la première partie de la recherche de Berger en 2019 s’est déroulée bien avant la nouvelle pandémie de coronavirus, permettant à Berger de faire plusieurs visites à l’usine SpaceX à Hawthorne, en Californie et de faire des interviews en personne. Une fois que la pandémie a éclaté au printemps 2020, il a naturellement orienté le travail restant vers des entretiens téléphoniques et des recherches à distance. Berger a ajouté qu’il avait pu trouver du temps pour écrire entre ses tâches normales chez Ars Technica, car il avait un horaire de travail flexible – mais beaucoup d’écriture avait également lieu la nuit, loin des tâches familiales qui occupent normalement une grande partie de son temps. .

Les nouveaux lecteurs de SpaceX peuvent être déçus que Berger arrête l’histoire après le premier vol de Falcon 1, mais il a dit qu’il espère un jour continuer l’histoire plus en profondeur; le livre aborde brièvement la dernière décennie de travail sur SpaceX, mais on pourrait en dire plus.

« Je pense que le message clé est que la société spatiale la plus intéressante au monde n’existait presque pas, et sans ces aventuriers fous – pour un petit groupe d’ingénieurs – SpaceX n’existerait pas », a ajouté Berger. « Vous ne verriez pas les atterrissages de drones sur l’océan Atlantique, ni les lancements de Falcon Heavy, ni les missions Crew Dragon vers la Station spatiale internationale. SpaceX est une grande réussite américaine et c’était amusant de revenir en arrière et de découvrir comment cela s’est passé. . «

Elon Musk est assis à son bureau à El Segundo, Los Angeles, le 19 mars 2004. (Crédit d’image: Paul Harris / Getty Images)

